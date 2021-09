Wohnbaugenossenschaften Gemeinnütziges Wohnen: 20 Prozent der Genossenschafter haben keinen Schweizer Pass Migrantinnen und Migranten sind in Wohngenossenschaften untervertreten. Das geht aus der Regierungsantwort auf einen Vorstoss von SP-Grossrat Mahir Kabakci hervor.

Migrantinnen und Migranten sind in Wohngenossenschaften untervertreten. Symbolbild: Britta Gut

Ein Kritikpunkt, der gegenüber der grössten Eigentümerkategorie des gemeinnützigen Wohnungsbaus, den Wohnbaugenossenschaften oft angebracht werde, sei ihre Verschlossenheit und die geringe Bereitschaft, Migrantinnen und Migranten bei der Wohnungsvergabe mit zu berücksichtigen, so SP-Grossrat Mahir Kabakci. Deshalb stellte er dem Regierungsrat einige Fragen zur Thematik.

Nun liegen die Antworten vor. Diese seien erfreulich detailliert, aber würden schockieren, so Kabakci gegenüber der bz.

Gemäss statistischem Amt lebten per Ende 2020 in Genossenschaftswohnungen rund 21 Prozent Ausländerinnen und Ausländer.

Rund 79 Prozent aller Personen, die in einer Genossenschaftswohnung leben, sind also gemäss Statistischem Amt Schweizerinnen und Schweizer. Dieser sei gemäss Regierungsrat vergleichbar mit dem Anteil Ausländerinnen und Ausländer in selbstgenutzten Eigentumswohnungen. Bei Mietwohnungen ist er mit 44 Prozent deutlich höher. Der Anteil Ausländerinnen und Ausländer im Stadtkanton beträgt rund 37 Prozent.

Kabakci reicht am Mittwoch weiteren Vorstoss ein

Von rund 21 Prozent Ausländerinnen und Ausländern, welche in einer Genossenschaftswohnung leben, verfügten rund 76 Prozent über eine C-Bewilligung und rund 22 Prozent über eine B-Bewilligung. Der Anteil liegt damit gemäss Antwort der Regierung deutlich unter dem Anteil Ausländerinnen und Ausländer mit B-Bewilligung in einer Mietwohnung oder in selbstgenutzter Eigentumswohnung. Gegenüber 2016 habe sich der Anteil Ausländerinnen und Ausländer in Wohngenossenschaften um 2,4 Prozentpunkte und im Stadtkanton um 1,3 Prozentpunkte erhöht.

Der Regierungsrat hält fest:

«Die vorgenannten statistischen Ergebnisse zeigen, dass der Anteil an Migrantinnen und Migranten in Wohngenossenschaften untervertreten ist.»

Gegenüber dem prüfen entsprechender Massnahmen sei man offen.

Kabakci will in der nächsten Grossratssitzung einen entsprechenden Anzug einreichen und allenfalls zu weiteren politischen Mitteln greifen, wie er gegenüber der bz sagt.