Wohnbauprogramm 1000+ Kanton Basel-Stadt baut sechs günstige Wohnungen für Grossfamilien und zwei Kindergärten beim Horburgpark Bis 2026 entstehen am Schliengenweg 31 im Kleinbasel sechs preiswerte Wohnungen, ein Regel- und ein heilpädagogischer Kindergarten. Der Kanton hatte das Projekt ausgeschrieben. Die Gewinner des Wettbewerbs sind das Planungsteam Solanellas Van Noten Meister und Thomas Kohlhammer mit ihrem Projekt «L’Eclisse».

Visualisierung des Siegerprojekts «L’Eclisse» am Schliengerweg. Visualisierung: zvg/Kanton Basel-Stadt

Sechs günstige Wohnungen für Grossfamilien und dazu zwei Kindergärten, einer davon mit heilpädagogischer Ausrichtung, baut der Kanton Basel-Stadt am Schliengerweg 31 im Kleinbasel. Der Kanton hatte das Projekt ausgeschrieben und dabei vorgeschrieben, dass das Baumaterial vorwiegend aus dem Rückbau von Häusern stammen muss. Zudem sollen die Wohnungen voll belegt werden, um die Fläche maximal zu nutzen. Bis 2026 soll der Bau vollendet sein.

Gemäss einer gemeinsamen Mitteilung des Finanz- sowie des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) habe das Planerteam Solanellas Van Noten Meister und Thomas Kohlhammer mit ihrem Projekt «L’Eclisse» die Jury überzeugt. Unter anderem durch ihren kreativen Umgang mit rezyclierten Bauteilen. So sollen beispielsweise Rippendecken und Stützen aus dem Rückbau des Lysbüchel-Parkhauses als Tragwerk des Gebäudes fungieren.

Solarpanels auf dem Dach würden zudem mehr Strom als benötigt produzieren. Nach sechs Jahren Betrieb ergebe das eine positive Energiebilanz und durch die wiederverwertbaren Materialien ist die CO 2 -Bilanz ebenfalls besser als bei einem Neubau im Schweizer Durchschnitt.

Wohnungen sollen gut besetzt werden

Ein Blick in die zukünftigen Innenräume. Visualisierung: zvg/Kanton Basel-Stadt

Der Kanton baut die Liegenschaften im Rahmen des Wohnbauprogramms 1000+. Hier komme der Mietvertrag Plus zur Anwendung. Die Miete ist 20 Prozent günstiger, wenn genügend Mietende in den Wohnungen hausen und ein gewisses Einkommen nicht überschritten wird. Am 19. September lädt der Kanton zur Vernissage des Projekts an der Uferstrasse 90. (bz)