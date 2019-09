Malerisch und ruhig ist es hier nicht gerade. Das im März eröffnete Wohnatelierhaus ist zwar fertig gebaut, fast alle Bewohner sind eingezogen – doch das Haus in der Erlenmatt Ost nahe des Badischen Bahnhofs ist nach wie vor von Baustellen umgeben. In der Ferne dröhnen Drucklufthämmer. Im Innenhof schlängeln sich hohe Absperrungen um Baumaterial und Schutt.

«Man gewöhnt sich daran, auf einer Baustelle zu leben», lacht Conrad Bosshard. Dabei spricht er nicht über die Zustände draussen, sondern über seine eigene Wohnung. Ein Kaffeekocher und die Reste des Mittagessens stehen auf dem Herd. Ein provisorischer Vorhang verdeckt das Bad. Am Boden liegen Holzplatten und Werkzeuge. Hier, in einem der fünf Wohnateliers im Erdgeschoss, wohnt und wirkt der 35-jährige Künstler. Es ist weder eine Baustelle noch eingerichtet oder gemütlich.

Die Ausgangslage für die Bewohner des Wohnatelierhauses war simpel. Wer hier einzieht, wird Teil der Genossenschaft Coopérative d’Ateliers, bekommt eigene vier Wände zu günstigem Mietpreis (zehn Franken pro Quadratmeter und Monat) und bezahlt keine Heizkosten. Dafür dürfen alle ihr Zuhause selber gestalten. Die Innenwände sind unverputzt, Böden und Decken sind aus Beton. Raumteilende Wände sucht man vergebens. Selbst ein Bad oder eine Küche gibt es nicht. Dagegen verfügt jedes Wohnatelier über einen Sanitärblock, der sich aus Küchen- und Badelementen zusammensetzt.

Dass viele der Zuzügler handwerklich begabt sind und selber Hand anlegen, ist kein Zufall. Das Wohnatelierhaus bedingt, dass pro Einheit ein Bewohner oder eine Bewohnerin künstlerisch arbeitet. In Zukunft soll es das Wohnkonzept der Genossenschaft Homebase aber für jedermann und jedefrau geben.

Für Conrad Bosshard ist das der absolute Traum. «Im Prinzip bekommt man einen Betonklotz plus das Sanitärelement. Dann kann man bestimmen, wo was hinkommt», meint der ehemalige Fotografiestudent begeistert. Ende April begann er mit dem Innenausbau seines 60 Quadratmeter grossen Wohnateliers in der Erlenmatt. Immer wieder bewegte er Dusche und Kochherd durch den Raum, bis er die Elemente unter einem Zwischenboden einbaute.