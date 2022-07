Basel Borromäum schliesst: 60 Studierende verlieren ihr Zuhause im Wohnheim Die Jesuiten beherbergen in ihrem Wohnheim in Basel vor allem Studierende des Tropeninstituts. Was mit dem Gebäude passieren soll, ist noch offen.

Die stadtbekannte Institution «Borromäum» schliesst ihre Türen Ende 2024. Juri Junkov

Früher war das «Borromäum» am Byfangweg ein Jugendtreff, heute ist es ein Studentenwohnheim mit Räumen für Tagungen und Konferenzen. Ende 2024 ist Schluss im «Borri», wie es liebevoll genannt wird. Die 60 Studierenden müssen ausziehen. «Das ist leider so», bestätigt Heimleiter Andreas Rasp auf Anfrage der bz und seufzt hörbar.

Wie und ob die Plätze ersetzt werden, weiss er nicht. Die Universität Basel ihrerseits verweist an den Verein für studentisches Wohnen (WoVe). Geschäftsleiterin Annette Vonder Mühll weiss um den Schliessungsentscheid des Borromäums. Sie sagt:

«Eins zu eins werden wir es nicht ersetzen können. Aber wir haben die Situation im Blick und wir werden in jedem Fall reagieren.»

Aktuell sind die Plätze der WoVe bereits für das kommende Herbstsemester ausgebucht. Das sind 550 bis 600 Übernachtungsmöglichkeiten. Vonder Mühll gibt aber zu bedenken, dass «Corona die Zahlen über den Haufen geworfen hat». Somit sei die zukünftige Entwicklung, vor allem durch den Winter, noch vorsichtig anzugehen.

Tropeninstitut am meisten betroffen

Rund 15 bis 20 Zimmer im Borromäum sind direkt an Studierende oder externe Mitarbeitende des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts vermietet. Somit ist die kürzlich nach Allschwil gezogene Institution am stärksten vom Ende des Borromäums betroffen. Sabina Beatrice-Matter, Leiterin Kommunikation am Tropeninstitut, schreibt:

«Für die Zeit nach der Schliessung werden im Moment verschiedene Optionen evaluiert. Eine definitive Lösung liegt noch nicht vor.»

Weitere Studierende seien derzeit auch im Hofacker in Muttenz untergebracht. «Viele empfinden es als Schock.» Mit «viele» meint Heimleiter Rasp Studierende, aber auch Mitarbeitende und Nachbarschaft. Neben Rasp, der kurz nach der geplanten Schliessung pensioniert werden wird, verlieren fünf Personen Ende übernächsten Jahres ihre Arbeit.

Die Trägerschaft des «Borromäums» ist die hiesige Jesuiten-Kommunität. Superior Martin Föhn betont den Termin Ende 2024 klar, da noch rund zweieinhalb Jahre Betrieb bleiben würde. Es gibt zwei Hauptgründe, weshalb Schluss sein soll: Zum einen ist der Gebäudekomplex sanierungsbedürftig, und zum anderen sind in Basel-Stadt nur noch vier Jesuiten tätig.

Gebäude gehört den Jesuiten

Was geschieht aber mit dem Haus? «Im Moment sind wir noch dabei, genauere Abklärungen zu treffen», erklärt Föhn. Entschieden sei einzig, dass das Areal nicht verkauft werden wird. Das Gebäude wurde in den 1960er-Jahren erstellt. Eine umfangreiche Studie habe gezeigt, dass der Gebäudekomplex saniert, aber wahrscheinlich neu gebaut werden müsse.

So oder so: den Jesuiten liege eine ökologische und nachhaltige Bauweise am Herzen, wie der Superior betont. «Auch in Zukunft soll der Hauptteil des Gebäudes voraussichtlich für Wohnzwecke genutzt werden.» Dabei sei es den Jesuiten wichtig, dass der soziale Anteil hoch ist. Föhn erklärt:

«Wir wollen Wohnraum bieten, der nicht nur eine hohe Lebensqualität hat, sondern auch noch erschwinglich ist.»

Die Jesuiten-Kommunität betreibt ebenfalls das katholische Studentenheim an der Herbergsgasse. Diese 70 Plätze werden aber weiterhin angeboten. «Es ist uns wichtig, auch in Zukunft Studierende zu unterstützen», betont Föhn. Weiter gibt es auch noch 99 Einzelzimmer, die von der Genossenschaft Studentenheim Basel an der Mittleren Strasse 33 angeboten werden.

Braucht es noch Handwerker?

Derweil bereitet Heimleiter Andreas Rasp langsam die beiden letzten Betriebsjahre vor.

«Es gilt täglich zu balancieren zwischen Qualität zu halten und gleichzeitig loszulassen.»

Bei jedem Handwerkergespräch schwebe die Frage im Raum, ob sich eine Reparatur noch lohnen würde.

In den letzten Monaten zwischen Schliessung und seiner Pension Ende März 2025 wird er vermutlich noch das Haus räumen. «Vielleicht machen wir noch einen Flohmarkt», meint er und ergänzt, trotz Verständnis für den Entscheid: «Es tut weh!»