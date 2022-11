Wohnschutz Basler Regierung macht Kommission komplett Für den Mieterverband sind seine beiden nun gewählten Vertreter aber lediglich interimistisch mit von der Partie. Es wartet ein juristisches Hickhack zur Frage, ob Verbands-Vorstandsmitglieder in der neuen Wohnschutzkommission Einsitz haben dürfen.

Wohnen wird in Basel teurer – die neue Wohnschutzkommission soll Preisexzesse wegen Sanierungen verhindern. Benjamin Wieland

Mit Ursula Metzger und Jürg Gschwend hat der Basler Regierungsrat zwei Vertreter der Mieterschaft in die neue Wohnschutzkommission gewählt. Damit nehme nun alles seinen regulären Lauf, betont Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl auf Anfrage der bz. Dieser Ernennung vorausgegangen war nämlich ein Hickhack zwischen dem Präsidialdepartement und dem Mieterinnen- und Mieterverband.

Aus Sicht der Regierung dürfen keine Vorstandsmitglieder des Verbands in die Kommission gewählt werden. Mit der Ernennung von Metzger und Gschwend ist dies nun auch nicht der Fall. Also haben sich offenbar die Behörden durchgesetzt. Für den Mieterverband sind die beiden neu gewählten Vertreter deshalb nun «ad interim» – bis die Frage juristisch geklärt ist, ob Vorstandsmitglieder des Verbands Einsitz nehmen dürfen oder nicht.

Zwei Baugesuche – oder doch «Dutzende»?

Bis am Dienstag sind laut Schüpbach-Guggenbühl im Übrigen zwei Baugesuche eingegangen, die von der neuen Wohnschutzkommission beurteilt werden müssen. Die Basis dafür liefert das neue Wohnschutzgesetz, das seit dem 28. Mai in Kraft ist. Diese tiefe Zahl steht im Widerspruch zu Angaben, welche der Mieterverband Ende Oktober in einer Medienmitteilung gemacht hatte: «Dem Vernehmen nach», hatte er damals verlauten lassen, «warten Dutzende Baugesuche auf einen Entscheid der Wohnschutzkommission».