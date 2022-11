Wohnschutzkommission Mieterverband zieht gegen die Basler Regierung vor Gericht Der Knatsch um die Schiedskommission für das neue Wohnschutzgesetz hört nicht auf. Die Mitgliederfrage muss jetzt ein Gericht klären.

Die Wohnschutzkommission soll Preisexzesse wegen Sanierungen verhindern. Benjamin Wieland

Seit einem halben Jahr ist das neue Wohnschutzgesetz in Basel in Kraft. Dieses sieht unter anderem eine Wohnschutzkommission vor, die entscheidet, ob etwa Sanierungen in der vorgesehenen Form und der erwartende Mietzins zulässig sind. In der Kommission ist sowohl die Vermieterseite als auch der Mieterinnen- und Mieterverband Basel (MV) vertreten.

Die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des MV Basel gestaltet sich allerdings schwierig. Der MV schlug neben Beat Leuthardt Patrizia Bernasconi und Diana Göllrich vor, die beide im Vorstand des Verbands sitzen. Aus Sicht der Regierung dürfen aber keine Vorstandsmitglieder in die Kommission gewählt werden.

Regierung wählte Mitglieder definitiv statt ad interim

Deshalb schlug der MV Ursula Metzger und Jürg Gschwend als «Ersatzwahl» vor. Diese sollten ad interim in der Kommission sitzen, «bis der Konflikt um die definitive Wahl der vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder entschieden sein wird.» Die Regierung wählte die beiden jedoch definitiv. Wie der MV am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, zieht dieser nun gegen den Entscheid des Regierungsrates vor Gericht.

Dass die Regierung die Mitglieder nun definitiv gewählt hat, bringe sowohl die Personen als auch den Mieterverband als Ganzes in eine schwierige Position, heisst es in dessen Medienmitteilung. «Dieser behördliche Affront» habe nun dazu geführt, dass der MV zwei Rekurse beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt eingereicht hat.

Erst drei Gesuche liegen bei der Wohnschutzkommission

Im ersten Rekurs fordert der MV, dass die beiden Vorstandsmitglieder Bernasconi und Göllrich für die Amtszeit von vier Jahren in die Kommission gewählt werden. Laut dem zweiten Rekurs soll der Regierungsratsbeschluss vom 8. November 2022 aufgehoben werden, wonach Metzger und Gschwend definitiv statt ad interim gewählt wurden.

Die Staatskanzlei Basel möchte sich nicht zum laufenden Verfahren äussern. Ob die Wohnschutzkommission durch die eingereichten Konkurse ihre Arbeit weiterführen kann, müsse das Gericht entscheiden, heisst es auf Anfrage. Die konstituierende Sitzung der Wohnschutzkommission fand am 23. November statt, bis dahin waren drei Gesuche eingegangen.