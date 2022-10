Wütende Kunden «Reine Vorsichtsmassnahme»: IWB schützen Mitarbeitende mit Sicherheitspersonal Wegen der steigenden Energiepreise liegen manchenorts die Nerven blank: In Deutschland wachsen in den Servicecentern von Energieversorgern die Sicherheitsbedenken wegen wütender Kunden. Die Industriellen Werke Basel (IWB) ziehen nun nach.

Die Nachricht sorgt wohl für so manches Stirnrunzeln: Am Kundenschalter brauche es «dringend» mehr Sicherheit. Dies schrieben die Industriellen Werke Basel (IWB) am 30. September in einer internen Mitteilung des «News Vertrieb».

Die Worte, die gewählt werden, sind drastisch. Von «Pulserhöhung» bei den Kunden und den Mitarbeitenden ist die Rede, einem «erhöhten allgemeinen Stresslevel» und «blank liegenden Nerven». Der einzelne Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen könne, sei nicht weit. «Was ist da bei den IWB bloss los?», fragt man sich.

Wer mit Mediensprecher Erik Rummer redet, bekommt deutlich bedachtere Worte zu hören. «Wir haben viele Nachrichten erhalten mit Fragen zum Anstieg der Energiepreise. Auch haben zahlreiche Kunden gefragt, wie Energie gespart werden kann.»

Zwar gebe es durchaus Kunden, die wegen der steigenden Energiepreise aufgebracht sind. «Aber im Grossen und Ganzen ist der Kontakt mit den Kunden von gegenseitigem Verständnis geprägt», betont Rummer und fügt an: «Es gab bisher keine negativen Vorkommnisse im Kontakt mit den Kunden. Auch nicht, als wir vergangene Woche die Gaspreise erhöhen mussten.»

Angst vor ausrastenden Kunden

Dennoch ist in den IWB-Kundencentern seit dem 27. September Sicherheitspersonal postiert. Wie passt das zusammen? Auf den vermeintlichen Widerspruch angesprochen, erklärt der IWB-Mediensprecher, dass die Einstellung von Sicherheitspersonal eine rein präventive Massnahme sei, die intern habe kommuniziert werden müssen.

Der Hintergrund sei ein Vorfall im Ausland gewesen:

«Wir haben das getan, weil es in Deutschland einen Fall gab, bei dem ein Kunde übergriffig geworden ist. Deshalb auch die drastische Wortwahl.»

Wer im Netz recherchiert, sieht tatsächlich, dass die IWB nicht der erste Energieversorger im deutschsprachigen Raum sind, der seine Mitarbeitenden an den Kundenschaltern vor aufgebrachten Kunden schützen will.

So dachten laut der «Braunschweiger Zeitung» viele Stadtwerke im Bundesland Niedersachsen schon vor über einer Woche über die Einstellung von Sicherheitspersonal nach. 70 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung heizten mit Gas, so die norddeutsche Zeitung.

Und auch im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt geht bei den Energieversorgern die Angst vor aufgebrachten Kunden um. So berichtet die Zeitung «Volksstimme», dass die Stadtwerke Aschersleben ihr Kundencenter am 1. Oktober geschlossen, die Stadtwerke Halle den Sicherheitsdienst verstärkt und die Städtischen Werke Magdeburg mehr Telefonberater engagiert hätten. Vielerorts kämpften Servicemitarbeiter gegen Verunsicherungen bei der Kundschaft.

IWB vorerst allein mit Massnahme

Hierzulande ist die Massnahme der IWB eine Ausnahme. Diesen Eindruck erhält jedenfalls, wer einen Blick zu den Energieversorgern im Baselbiet wirft. «Bei uns haben wir keine Massnahmen wie bei den IWB einleiten müssen», sagt Joachim Krebs, Mediensprecher beim Energieversorger Primeo Energie.

Dennoch hat Primeo viele Anfragen von Kundinnen und Kunden rund um die Strompreiserhöhung erhalten. «Viele wollen wissen, wie die Preise zustande kommen», so Krebs. Insbesondere interessiere die Leute, wie sich die Preiserhöhung konkret auf ihre Verbrauchssituation auswirke und welche Sparmassnahmen sie umsetzen könnten.

Wie lange die IWB-Mitarbeitenden in den Kundencentern noch von Sicherheitspersonal geschützt werden, kann Erik Rummer nicht sagen:

«Wir beobachten die Situation und schauen, ob wir diese Massnahmen aufrechterhalten.»