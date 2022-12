«Zämme im Taggt» Das Metronom gibt den Takt an: Das ist die «Blaggedde» für die Basler Fasnacht 2023 Das Basler Fasnachts-Comité präsentierte am Donnerstag das Motto der nächsten Fasnacht. Die dazugehörige Plakette stammt von den beiden Künstlern Désiré Felix Meyer und Hampé Wüthrich und thematisiert unter anderem den Zusammenhalt der Formationen.

So sehen die Plaketten aus. Aimee Baumgartner

«Ändligg, ändligg, ändligg» dürfe man sich wieder auf eine uneingeschränkte Fasnacht freuen. Mit diesen Worten eröffnete Mathias Brenneis, Plakettenverantwortlicher beim Basler Fasnachts-Comité, die Präsentation zur «Blaggedde »2023. Die Medienkonferenz am Donnerstagvormittag im Kleinbasler Volkshaus war wie alle Jahre sehr gut besucht. Die Journalistinnen und Fotografen warteten gespannt darauf, dass Brenneis das Geheimnis um die neue Fasnachtsplakette lüftet.

Im August traf sich das Comité traditionsgemäss zum Auswahlverfahren. 52 Künstler und neun Künstlerinnen haben insgesamt 98 Entwürfe eingereicht. Welcher Entwurf von wem stammt, ist dabei geheim. Am Schluss fiel die Wahl auf den Plakettenentwurf von gleich zwei Künstlern: Désiré Felix Meyer und Hampé Wüthrich. Für beide ist es die erste Plakette.

Ihr Entwurf zeigt ein klassisches Metronom, das den Cliquenmitgliedern beim Üben jeweils den Takt angibt. Daneben sind die drei traditionellen Basler Fasnachtsfiguren Waggis, Ueli und Harlekin zu sehen. Letzterer hat das Pendel in der Hand und gibt analog zum Tambourmajor an der Fasnacht den Takt an. Das Motto hat einen klaren Bezug zum abgebildeten und lautet «Zämme im Taggt».

Gestartet ist alles mit einer Facebook-Freundschaft

Die Idee zum Motto und dem Metronom als zentrales Objekt auf der Plakette hatte Désiré Felix Meyer. «Dann musste ich nur noch einen Künstler finden», sagt er bei der Präsentation im Volkshaus. So kam die Kooperation mit Hampé Wüthrich zustande, der von Beginn an begeistert vom Vorhaben war.

Kennengelernt haben sich die beiden Fasnächtler über Facebook. «Wir sind beide sehr aktiv auf Social Media und waren dort schon befreundet», erzählt Désiré Felix Meyer. «Ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben und kurz darauf haben wir uns getroffen.»

Mathias Brenneis (links) stellte den beiden Plakettenkünstlern Hampé Wüthrich und Désiré Felix Meyer (v.l.) während der Präsentation noch ein paar Fragen. Juri Junkov

Die Umsetzung sei schnell gegangen, wie er sagt. «Wir wollten ein klassisches Fasnachtsspiel zeigen, denn mit der Pandemie wurde das Üben bei den Cliquen stark eingeschränkt – somit waren auch sie nicht mehr ‹im Taggt›».

«Der Zusammenhalt in der Fasnachtsszene ist hier auch zentral, das hat uns überzeugt», betont Plakettenchef Mathias Brenneis. «Wir freuen uns Stand jetzt endlich wieder auf eine Fasnacht mit Cortège und allem, was dazugehört – die Wägen und Chaisen eingeschlossen.»

Die «Blaggedde» wird teurer

Bereits im November teilte das Fasnachts-Comité mit, dass die Preise für die Plaketten mehr kosten als im Vorjahr. Grund dafür sind die teureren Rohstoffpreise. Die Kupfrige kostet neu 10 statt 9 Franken, die Silbrige 20 statt 18 Franken und die Goldige 50 statt 45 Franken. Der Preis des Bijou bleibt mit 100 Franken unverändert.

Die Plaketten kommen am Samstag, 7. Januar in den Verkauf. 30 Prozent der Verkaufspreise bleiben direkt bei den Fasnachts-Einheiten.