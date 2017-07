Mit rund 100'000 Besucherinnen und Besuchern rechnen die Veranstalter der Basler Bundesfeier am Rhein jeweils. Dank der Rückkehr des Sommers dürften sie heuer nicht enttäuscht worden sein: Nach kühleren und verregneten Tagen sowie Gewittern am Sonntag herrschten just am Montagabend angenehm lauwarme Festbedingungen.

Das grosse Feuerwerk begann pünktlich um 23 Uhr und dauerte offiziell 22 Minuten. Die Zündungen - nach Drehbuch rund 2000 - erfolgten von zwei Rheinschiffen aus; je eines lag oberhalb und unterhalb der Mittleren Brücke im Zentrum der Stadt. Entsprechend waren die Brücken als beste Tribünen rammelvoll. Dem Feuerwerk vorausgegangen war ab dem späten Nachmittag ein flächendeckender Festbetrieb mit Beizen, Verkaufsständen und Live-Musik entlang der Rheinufer und auf dem Marktplatz. Auf dem Rhein standen unter anderem ein Langschiff-Rennen und eine Feuerlöschboot-Demofahrt auf dem Programm. Die Mittlere Brücke war ab dem späten Nachmittag nur noch für Fussgänger zugänglich, die Innerstadt ab 17 Uhr auch Tram- und Bus-frei. Später am Abend wurden Wettstein- und Johanniterbrücke für jeden Verkehr gesperrt. Nach dem Fest am Rhein folgt am 1. August die offizielle Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz-Hügel.