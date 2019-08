Diese Nachricht dürfte beim einen oder anderen Cineasten für einen tiefen Seufzer sorgen: Auf Ende Jahr wird das Traditionskino «Rex» – 1937 als «Cinébref» eröffnet – geschlossen. Eine Sprecherin der Betreiberin Kitag bestätigte dies gegenüber «Onlinereports».

Die beiden Kino-Säle in der Steinen-Vorstadt mit 340 und 208 Sitzplätzen werden somit in wenigen Monaten verschwinden. Und nicht nur sie: Wohl auch das Capitol, das ebenfalls zur Kitag gehört, wird sich nicht mehr lange halten können. Die Sprecherin wollte indes keine Auskunft zu «laufenden Mietverhältnissen» geben.

Eine Überraschung ist das Aus des «Rex» nicht. Bereits vor zwei Jahren schloss die Kitag das Kino Studio Central. Sie liess damals durchblicken, dass sie sich mit den beiden verbleibenden Kinos aus der Basler Innenstadt zurückziehen werde. Ziel sei, in der geplanten Überbauung Hagnau in Muttenz ein Multiplex-Kino zu eröffnen. Noch heute ist das so auf der entsprechenden Webseite aufgeführt.