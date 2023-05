Zeitlimite erreicht Pia Inderbitzin tritt ab: Robi Schärz wird neuer Obmann des Fasnachts-Comités Nach fünf Jahren als Obfrau des Basler Fasnachtscomités muss Pia Inderbitzin ihren Posten qua Statuten räumen. Übernehmen wird der Leiter des Ressorts Drummeli.

Bisheriger Drummeli-Chef Robi Schärz wird neuer Obmann des Fasnachtscomités.. Bild: Juri Junkov

Seit 2000 ist Pia Inderbitzin Mitglied beim Fasnachtscomité, acht Jahre war sie Statthalterin, während der letzten fünf Jahre Obfrau. Im kommenden Juni erreicht sie nun «ihre statutarisch festgelegte maximale Mitgliedschaftsdauer als Aktivmitglied», teilt das Comité am Dienstag mit. Am 30. Juni 2023 übergebe sie deshalb das Zepter an ihren Statthalter Robi Schärz (56).

In der Maisitzung habe das Fasnachts-Comité Schärz zu seinem neuen Obmann gewählt. Schärz sei seit 2013 Mitglied des Comités. Er verantwortete als Leiter des Ressorts Drummeli die letzten vier Ausgaben der Vorfasnachtsveranstaltung. Er ist Tambour in einer Stammclique, von der er auch schon Obmann war.

Grossen Dank an die scheidende Obfrau

Das Comité streicht Pia Inderbitzins Engagement im Bereich Nachwuchs heraus. So baute sie das entsprechende Ressort «auf und aus» und habe viele Veranstaltungen ins Leben gerufen. Ebenfalls habe sie mit der Pandemie besondere Herausforderungen «mit Bravour» gemeistert. Dafür bedankt sich das Fasnachts-Comité «ganz herzlich».

Ebenfalls vermeldet das Comité Beat Läuchli als neuen Leiter des Ressorts Drummeli. Neu ist im Ressort auch Neumitglied Matthieu Meyer. Roger Birrer – bereits dabei – wird weiter im Ressort wirken. Das Ressort Strassenfasnacht werde seit diesem Jahr von Patrice Cron geleitet. Ihm zur Seite stehe neu Markus Lesmann.