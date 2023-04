Zentrum Biomedizin Unterstützung Neubau Biomedizin der Universität Basel: Grosser Rat stimmt für eine Erhöhung des Kredits Der Grosse Rat hat am Mittwoch einer Erhöhung der Kreditsicherungsgarantie für das neue Departement Biomedizin der Universität Basel zugestimmt. Zudem bewilligt er zusätzliche drei Millionen Franken für den Rückbau des alten Biozentrums.

Visualisierung des Neubaus für das Departement Biomedizin, Ansicht von der Metzerstrasse. Bild: zvg

«Aus meiner Sicht ist dieses Geschäft eines der Zukunft und eines des Zähneknirschens», beginnt SVP-Grossrat und Präsident der Finanzkommission Joël Thüring den Bericht zur Erhöhung der Kreditsicherungsgarantie für den Neubau des Departements Biomedizin der Universität Basel. Im vergangenen November wurde von den beiden Trägerkantonen und der Uni Basel mitgeteilt, dass der Rückbau des alten Biozentrums sowie der Neubau des Forschungsgebäudes für die Biomedizin massiv teurer werden als ursprünglich budgetiert.

SVP-Grossrat und Präsident der Finanzkommission, Joël Thüring. Bild: Roland Schmid

Somit belaufen sich die Ausgaben des Rückbaus vom alten Gebäude auf sieben Millionen statt vier Millionen Franken und der Neubau des Departement Biomedizin (DBM) kostet den Kanton Basel-Stadt 182,5 Millionen statt 106 Millionen Franken. Die Gesamtsumme der Kreditsicherung belaufen sich neu auf 365 Millionen Franken und der Aufwand für den Rückbau auf 14 Millionen Franken. Die beiden Trägerkantone Basel-Stadt und Baselland übernehmen je die Hälfte der Ausgaben.

«Angsthasen-Modell oder die Vollkasko-Lösung»

Die Finanzkommission hat dem Grossen Rat ihren Beschluss präsentiert und beantragt, dass das Parlament die Kreditsicherungsgarantie sowie die Ausgabenbewilligung genehmigen soll. Die Finanzkommission habe den Ratschlag der Regierung kritisch geprüft, betonte Thüring. Die Kritik an der Regierung nach dem Debakel rund um das Biozentrum habe auch zum Entscheid geführt, das Modell des Totalunternehmers zu wählen. Bei einem Totalunternehmer wird ein Kostendach definiert, das nicht überschritten werden darf.

SP-Grossrat Tim Cuénod. Bild: Roland Schmid/Archiv

Da bei diesem Modell das Unternehmen die Risiken in den Kostenrahmen einrechnet, wird die Realisierung eher teurer. Jedoch werden finanzielle Risiken für die Bauherrin, hier also die Universität Basel, geringer. Dafür hat die Bauherrschaft im laufenden Prozess kaum Mitentscheidungsrecht. Auch wenn alle Fraktionen dem Mehraufwand zugestimmt haben, gab es kritische Stimmen.

Von einem «Angsthasen-Modell» sprach beispielsweise SP-Grossrat Tim Cuénod. «Mit dem Totalunternehmer-Modell haben wir die Vollkasko-Lösung gewählt. Aber ist es wirklich im öffentlichen Interesse, Risiken so sehr zu scheuen?», fragte er die Ratsmitglieder.

Projekt würde ohne die Kreditsicherung nicht weiterverfolgt werden

Zähneknirschend stimmt auch die Fraktion der FDP der Kreditsicherungsgarantie zu, so sprach deren Grossrat Daniel Seiler von Pleiten, Pech und Pannen in den Grossbauprojekten, in dessen lange Liste sich dieses Projekt nun einreihen würde.

GAB-Grossrätin Patrizia Bernasconi nahm in ihrer Rede auch den Unirat in seine Verantwortung: «Ob ein Totalunternehmer wirklich alle Risiken abdeckt, werden wir sehen. Der Unirat muss seine Verantwortung und Aufgaben wahrnehmen.»

GAB-Grossrätin Patrizia Bernasconi. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Tatsächlich ist bei vielen Voten eine Resignation zu spüren: Niemand will der Universität Basel Böses, alle sind nicht wirklich zufrieden mit der Lösung, aber alle sehen sie auch keinen anderen Ausweg. Denn, so schreibt die Finanzkommission in ihrem Bericht: «Seitens des Regierungsrats wurde festgehalten, dass bei einer Ablehnung der Parlamente dieses Projekt nicht weiterverfolgt werden würde.» SP-Grossrat Tim Cuénod betont: «Es liegt uns fern, die Uni in irgendeiner Art und Weise schwächen wollen.»

Folgekosten werden auch transparent gemacht

Einen weiteren Diskussionspunkt boten die Folgekosten, die das Departement Biomedizin mit sich bringt: Diese werden sich über die ersten zehn Jahre auf 19,5 Millionen Franken pro Jahr belaufen, danach auf 15,5 Millionen Franken pro Jahr sinken, sagt Joël Thüring. SVP-Grossrat Pascal Messerli warnt vor steigenden Folgekosten und dem daraus resultierenden Anstieg des Global-Kredits für die Uni Basel: «Die SVP ist bereit, viel Geld für die Uni zu sprechen, aber der Globalkredit der Uni darf nicht immer wachsen.»

Das Geld werde für die teurer werdende Lehre gebraucht und nicht für teurer werdende Bauprojekte. Nach Zähneknirschen und leichtem Poltern wurde die Kreditsicherung dann mit 88 Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen gesprochen. Der Beschluss des Grossen Rates steht aber unter Vorbehalt gleichlautender Beschlüsse des Landrats des Baselbiets, der am Donnerstag tagt.