«Zeronove» zieht nach zehn Jahren vom Spalenberg weg

Eine prominent gelegene Ladenlokalität in der Innenstadt wird aufs neue Jahr frei: Dann verlässt Michele Luongo, Inhaber der Edel-Boutique Zeronove Uomo, den Spalenberg. Das Haus Nummer 2 liegt an dessen Fusse, direkt gegenüber dem Hotel Basel. So etwas kostet, klar. Luongo bezahlte nach eigenen Angaben aber mehr als 10'000 Franken im Monat, zu diesem Preis ist das Lokal auch ausgeschrieben. Das Haus befindet sich im Besitz der Bauunternehmer-Familie Musfeld. Luongo sagt, er habe versucht, ein Entgegenkommen beim Mietzins zu erreichen, «aber da war nichts zu machen».

«Zeronove» eröffnete unter Leitung von Arlette Corbella vor 10 Jahren, damals noch halb so gross und als reine Damenboutique. Luongo war Teilhaber. Vor vier Jahren dann wurde das Lokal daneben frei, worauf Corbella und Luongo beschlossen, auszubauen und eine Boutique für Herren zu integrieren. «Den Umbau finanzierten wir aus der eigenen Tasche», sagt Luongo. Er wird deshalb im Januar den Laden entsprechend zurückbauen.

Corbella hat bereits im Mai am Spalenberg 52 eine separate Boutique bezogen. Luongo ist noch auf der Suche. «Ich mache mir keine Sorgen, dass ich nicht fündig werde, es steht genug frei.» Er plane, im Frühling Neueröffnung zu feiern.