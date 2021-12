Zeugenaufruf Brennendes Auto auf Parkplatz in Riehen: Polizei sucht Hinweise von Zeugen Samstagnacht kam es in Riehen zu einem Brand. Die Polizei versucht die Umstände herauszufinden und sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei Basel-Stadt sucht Zeugen. Juri Junkov

Am Samstagmorgen, 11. Dezember um 3 Uhr kam es in Riehen an der Lörracherstrasse, kurz vor dem Friedhofweg, zu einem Brandfall auf einem Parkplatz. Personen wurden dabei keine verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Beamter des nahen Zollamts einen brennenden Personenwagen, Marke VW Lt Caravan, festgestellt und den Rettungsdiensten gemeldet hatte. Der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt gelang es darauf den Brand in kurzer Zeit zu löschen.

Wegen des Feuers wurde ein zweiter Personenwagen, Marke Renault Twingo, leicht beschädigt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.