Zeugenaufruf Festnahmen nach Raub in Basel Am 14. Mai, um 01.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Mann in der Münchensteinerstrasse beim Sommercasino Opfer eines Raubes. Er wurde dabei nicht verletzt. Die mutmasslichen Täter konnten festgenommen werden.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 19- Jährige in den Grünanlagen beim Sommercasino durch zwei Unbekannte angesprochen und festgehalten wurde. In der Folge raubten ihm die Unbekannten sein Geld und flüchteten. Das Opfer verständigte die Polizei, welche kurze Zeit später zwei 18-jährige Männer aus der Schweiz und Eritrea, welche verdächtigt werden, den Raub begangen zu haben, in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Die mutmasslichen Täter konnten von der Polizei gefasst werden. Keystone

Der genaue Tathergang ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (has)