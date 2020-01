«Zita the Butler» tischt im Dreikönig Scones, Patisserie und Tee auf – aber auf schweizerisch

Neugierig kamen sie angerannt, die Hexen, Prinzessinnen, Indianer und Drachen mit ihren grell geschminkten Gesichtern. Buntes Treiben an der Stanser Fasnacht, vor ihnen ein Mädchen im schwarzen Frack. Zita, die Bauerstochter. «Als was hast denn Du Dich verkleidet?», fragen die Kinder argwöhnisch. «Als Butler», antwortet die Sechsjährige. Alle lachen laut, zeigen mit dem Finger auf sie; wie kommt man nur auf so eine blöde Idee. «Mir war der Spott egal», sagt Zita Langenstein. Sie strahlt eine wohlige Besonnenheit aus, wie sie so dasitzt in der Lobby des Hotel Les Trois Rois, an ihrem Kaffee nippt und erzählt, die Gotte habe ihr dieses Kostüm geschneidert. Das war vor 50 Jahren. Bereits damals wusste Zita, dass sie Butler werden wollte. So ist es auch geschehen. Wenn auch über Umwege. Und mit viel Geduld. Es ist kein Zufall, dass wir Langenstein im «Les Trois Rois» treffen. In zwei Wochen tritt sie hier als «Zita the Butler» auf, zum ersten «Afternoon Tea Swiss Style» im Basler Fünfsternehotel. Dann werden in traditionell britischer Manier Sandwiches, Scones, Patisserie und Tee aufgetischt. Jedoch lässt Langenstein die Zutaten durch Schweizer Spezialitäten ersetzen. So wird nicht Clotted Cream zu den Scones serviert, sondern Greyerzer Doppelrahm. Statt Lachs gibt es Saibling, und der Toast wird durch Schweizer Brot ersetzt. Auch Schwarztee ist nicht, sondern Bergkräutertee. Das Konzept funktioniert, denn es begeistert eine ganz bestimmte Dame, die sich mit Afternoon Teas besonders gut auskennt.

Queen Elizabeth II ist ein Fan von Zita Langenstein. Seit 13 Jahren lässt sie sich zum Geburtstag von der Schweizerin den Tee «Swiss Style» servieren. Langenstein erinnert sich an das erste Treffen: «Ich war unglaublich nervös. Und schwer beeindruckt. Sie nahm sich zehn Minuten Zeit für ein Gespräch mit mir, war brillant vorbereitet. Wusste, dass ich aus dem Kanton Nidwalden stamme, und drückte ihr Bedauern aus, dass sie nie Schweizerdeutsch gelernt habe.»

Von der Mutter angesteckt Ein besonderer Moment für eine Frau, die seit der Kindheit fasziniert ist von der Royal Family. Angesteckt von der Mutter, die alle Geschichten über den Adel in den Schlössern aufsog. Für das Bauernmädchen eine klare Sache: In so einem Königspalast wollte sie mal ein und aus gehen. Realistischerweise nicht als Prinzessin, aber wenigstens als Angestellte. Butler waren ihr aus etlichen Filmen vertraut, sie bewunderte die zurückhaltenden Herren im Frack: «Die haben scheinbar mühelos alle Probleme gelöst. Das wollte ich auch.» Eine Ausbildung zum Butler existierte in der Schweiz indes nicht. «Ich musste den Weg übers Gastgewerbe nehmen.» Dieser Weg führte über Basel. Bei einer alteingesessenen Familie im Paulusquartier arbeitete sie ein Jahr lang als Haushaltshilfe. Der 16-Jährigen eröffnete sich eine völlig neue Welt: «Es war immer so schön warm in dem Haus, das kannte ich nicht. Auf dem Bauernhof hatten wir keine Heizung. Im Winter war es normal, zu Hause eine Strickjacke zu tragen – und trotzdem zu frieren.» Auch der raue Umgangston in ihrer Heimat existierte in Basel nicht. Sie beobachtete viel und fand sich so schnell zurecht in der fast schon königlichen Welt, einer Welt, in der mit Silberbesteck und Porzellangeschirr im «Zibelemuster» gespeist wurde, zu dem sie besonders Sorge tragen musste: «Jeden Teller habe ich angebetendst abgewaschen.»

Als Angestellte war Langenstein angehalten, jeweils den Hintereingang zu benutzen, «ganz klassisch». Die Familie sei aber sehr gut zu ihr gewesen, «wahnsinnig liebe Menschen, die mir Basel und seine Kultur näher brachten». Besonders die Fasnacht beeindruckte sie. Die Klänge, die Larven, die Ernsthaftigkeit auch: «Wenn man hier ankommen will, muss man sich mit der Fasnacht auseinandersetzen, sie mögen.» Langenstein kam an, blieb in Basel und absolvierte im Hotel International die Lehre. Die Peinlichkeit ihres Lebens Es folgte «die Peinlichkeit meines Lebens», wie es Langenstein ausdrückt. 1981 bewarb sie sich an der Butler School in London. Und wurde ohne Angabe von Gründen abgewiesen. Sie wollte sich aber nicht ihren Traum kaputt machen lassen, bewarb sich erneut. So ging das 18 Jahre lang, «ich begann, an mir zu zweifeln». Bis sie im Jahr 2000 angenommen wurde. Im Nachhinein erfuhr Langenstein, dass Frauen bis zu diesem Zeitpunkt nicht zugelassen waren. «Es fühlte sich wie eine Erlösung an.» Ihre Diplomarbeit – der «Afternoon Tea Swiss Style» – erreichte Platz eins unter den Absolventen. Zum Preis gehörte, der Queen zum 80. Geburtstag den Tee zu servieren.

