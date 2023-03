Zolli Neuer Besucherrekord im Zoo Basel 1'184'431 Besucherinnen und Besucher verzeichnete der Zolli im letzten Jahr. Damit wurde das Ergebnis des Jahres 2019 übertroffen.

Der Zooli lockte 2022 so viele Besuchende an wie noch nie. Bild: Zoo Basel

Im Jahr 2022 erreichte der Zoo Basel einen deutlichen Rekord an Besucherinnen und Besuchern. 17,6 Prozent ist der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2019. Dies lässt darauf schliessen, dass die Besucherinnen und Besucher einen Nachholbedarf nach den zwei Corona Jahren hatten, schreibt der Zoo Basel in einer Medienmitteilung am Mittwochmorgen.

Interessant bei den Zahlen ist, dass während des Hitzesommers im letzten Jahr überdurchschnittliche viele Besucherinnen und Besucher registriert wurden. Vor allem in den verhältnismässig kühleren Morgenstunden war der Zolli ein beliebtes Ausflugsziel.

Auch teilt der Zolli mit, dass seit Oktober des letzten Jahres eine Testplanung läuft, bei welcher der Zolli durch räumliches Wachstum mehr Platz für Themenanlagen schaffe. Diese beinhalten beispielsweise die Aufklärung und Sensibilisierung über Natur- und Artenschutz.