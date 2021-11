Zonta Liestal Pop-up-Store zum Zweiten: Dieses Mal ist ein Weihnachtsladen im Stedtli Bis Mitte Dezember ist das Geschäft des Frauen-Service-Clubs Zonta Liestal an der Rathausstrasse noch offen.

Weihnachtsdekoration, Schals, Accessoires: So sieht die ehemalige Stadtapotheke noch bis Mitte Dezember aus. Kelly Spielmann

Sie tun es wieder: Nachdem der Frauen-Service-Club Zonta Liestal im Mai einen Pop-up-Store in der Rathausstrasse geführt hatte, ist noch bis Mitte Dezember ein Pop-up-Weihnachtsladen in der ehemaligen Stadtapotheke zu finden. Das Geschäft ist jeweils von Donnerstag bis Samstag offen.

«Wir hatten noch so viele Schals übrig vom letzten Mal», erklärt Regula Haab von Zonta Liestal die Motivation, «und wir hatten auch einfach Lust, einen Weihnachtsladen umzusetzen.»

Das Geschäftslokal wird den Frauen gratis zur Verfügung gestellt ­– Doris Blum, ehemalige Geschäftsführerin der Stadtapotheke, ist ebenfalls Zonta-Mitglied. Auch ein Grossteil der Weihnachtskugeln, Deko-Engeln und des Adventsgeschirrs, das im Laden zu finden ist, wurde den Frauen geschenkt. «Weihnachtsdekoration ist etwas, das man nicht wirklich wegschmeisst», so Haab. «Aber die meisten haben zu Hause noch Dekorationen, die sie nicht mehr brauchen.»

Hälfte des Ertrags geht an die Afghanistanhilfe

So haben sich die Frauen fast ein ganzes Geschäft an Artikeln zusammengesammelt, -gesucht und -getragen. Denn: Das Ziel ist, so viel Geld wie möglich zu sammeln. Die Hälfte des Erlöses geht an die Afghanistanhilfe, mit der anderen Hälfte wird lokal Frauen geholfen.

Wie beim letzten Pop-up-Store gibt es auch wieder Kleider des benachbarten Modegeschäfts Kleider Hoch Klassik zu kaufen. Man habe die Hoffnung gehabt, dass der Liestaler Weihnachtsmarkt viel Laufkundschaft bringen würde ­– doch dieser wurde vergangene Woche abgesagt. «Jetzt sind wir als Türchen beim Adventskalender dabei – dann gibt es bei uns eine Überraschung», sagt Haab.