Zoo Basel Das neue Vogelhaus ist nach drei Jahren fertig – der Zolli gibt erste Einblicke Die Renovation des Vogelhauses mitsamt Erweiterungsbau und Aussenanlagen neigt sich dem Ende zu. Im Rahmen eines Tags der offenen Tür können es die Besucherinnen und Besucher am 3. Juni erstmals besichtigen. Das erwartet sie.

5 Bilder 5 Bilder Der neue Vogelhaus im Basler Zolli wird am Samstag, 3. Juni nach rund drei Jahren Umbau eröffnet. Bild: Zoo Basel/Torben Weber

Nach rund hundert Jahren musste ein Neues her. Das in den 1920er-Jahren von Heinrich Flügel erbaute Vogelhaus im Basler Zolli war sanierungsbedürftig. Während drei Jahren wurde es im Innen- und im Aussenbereich umgebaut. Die Kosten belaufen sich auf rund 29,7 Millionen Franken, prognostiziert wurden ursprünglich 20 Millionen. Die grössten Spender sind die Firma F. Hoffmann-La Roche und die Roche-Eigentümerfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé.

Nun steht die Neueröffnung an. Die Baugerüste sind entfernt, die Aussenvolieren fertig aufgerichtet, die Häuser bepflanzt und in den nächsten Tagen dürfen die Vögel einziehen. Wie der Zolli am Mittwoch mitteilt, können die Besucherinnen und Besucher im Rahmen eines Tags der offenen Tür am Samstag, 3. Juni, sehen, was sich alles geändert hat.

Die äussere Erscheinung des im Denkmalinventar geführten Vogelhauses bleibt trotz des Umbaus weitgehend erhalten. Das Innere hingegen wurde umfassend erneuert. Eine Besonderheit ist der neue Balkon, von dem die Besuchenden die Vogelschar auf Flug- respektive Augenhöhe beobachten können.

5 Bilder 5 Bilder Das neue Vogelhaus im Zolli soll auf mehreren Etagen besuchbar sein. Visualisierung: Zoo Basel

Zudem wurde der Boden in der als offener Flugraum konzipierten Halle abgesenkt. Dies macht eine «vielfältige und flächendeckende» Bepflanzung mit Gewächsen aus Südostasien möglich, schreibt der Zolli weiter. Zum Gesamtprojekt «Vogelhaus» gehört auch ein neuer Lebensraum für Zwergotter und Pelikane in unmittelbarer Nähe.

«Juwelen der Lüfte»

Die stillgelegten Anlagen für die einstige Haltung der Menschenaffen an den nördlichen und südlichen Stirnseiten des Gebäudes wurden wieder erschlossen. Der Bereich wurde als Voliere respektive Besuchertreppe ins Gesamtkonzept integriert. Rückseitig sind für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Zuchträume entstanden.

Im Neubau, einem tropisch anmutenden Raum, der südlich ans Vogelhaus anschliesst, kann man die «Juwelen der Lüfte» hautnah erleben. So zum Beispiel die Kapuzenzeisige oder die aus Mittel- und Südamerika stammenden Tangaren, die in Zoos selten zu sehen sind.