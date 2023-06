Zoo Basel Das Zuhause der Piepmatze: So sieht das neue Vogelhaus im Basler Zolli aus Das Vogelhaus im Zolli ist fertig. 18 Vogelarten sind eingezogen und fliegen an der Eröffnung in der offenen Flughalle herum. Noch sind aber nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen.

Im neuen Vogelhaus im Zoo Basel sorgt das Wasser für eine tropische Atmosphäre. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Ein Griff auf die Türklinke mit dem Vogel aus Eisen und der Weg ins Vogelhaus wird frei. Eine neue Ära im Zoo Basel beginnt. Wie eine dicke Nebelwand fühlt sich die feuchte Luft am Eingang des neuen Vogelhauses an. Es riecht nach Regenwald. Ein Vogel pfeift die Tonleiter.

Nach drei Jahren ist es endlich so weit: Das Vogelhaus im Zolli öffnet wieder seine Türen. Im April 2016 begann die Planung, drei Jahre später folgte die Baubewilligung. Und jetzt, drei Jahre später, ziehen Kragentaube, Elfenblauvogel, Erzlori sowie 15 weitere Vogelarten in das lichtdurchflutete Gebäude ein.

«Wir haben eine bunte Mischung an Vogelarten», sagt Jessica Borer, Kuratorin des Zoos Basel. Einige der Vögel sitzen bereits auf einem Ast in ihrer Voliere. Andere erkundigen im Flug die neuen Pflanzen und Sträucher in der offenen Flughalle.

Pflanzen blieben im Suezkanal stecken

Die meisten der Pflanzen haben eine lange Reise hinter sich. Sie kommen aus Costa Rica. «Einige von den Pflanzen blieben im Containerschiff ‹Ever Given› stecken», sagt Zoodirektor Olivier Pagan. Besagtes Schiff blockierte bekanntlich während sechs Tagen den Suezkanal samt Zolli-Pflanzen.

Doch das war nicht die einzige Herausforderung. Obwohl das Vogelhaus innen fertig ist, fehlen bei der begehbaren Aussenvoliere noch einige Netzstücke, um die Lücken des Grosskäfigs zu füllen. Grund dafür seien Lieferschwierigkeiten, so Pagan.

Ein Vogel beobachtet die ersten Besucherinnen und Besucher des Vogelhauses. Bild: Zoo Basel

Die Eröffnung wäre eigentlich im Jahr 2022 geplant gewesen. Doch Lieferengpässe und der schlechte Zustand des im Jahr 1927 erbauten Gebäudes verlängerten die Bauzeit. Pagan nimmt es gelassen: «Wir konnten immer bauen, auch wenn es manchmal hätte schneller gehen können.»

20 Millionen Schenkung von Roche

Das gesamte Projekt kostete den Zolli rund 30 Millionen Franken. «Es gibt Leute, die am Schalter 100-Franken-Spenden für das Vogelhaus vorbeibrachten», sagt Martin Lanz, Verwaltungsratspräsident des Zoos Basel. Der grösste Teil der Finanzierung haben aber die Roche und die Eigentümerfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé übernommen. Sie haben insgesamt 20 Millionen Franken in das Vogelhaus investiert.

«Der Erhalt der Natur und der Einsatz für Nachhaltigkeit waren unserer Familie schon seit Generationen ein grosses Anliegen», sagt Jörg Durchmalé, Vertreter der Familie Hoffmann-La Roche.

Mit einem Teil der grosszügigen Schenkung veranstaltet der Zolli diesen Samstag einen Tag der offenen Tür. Dann können alle die Türklinke mit dem Eisenvogel drücken und das neue Vogelhaus erkunden.