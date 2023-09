Zoo Basel Drei Monate nach Einweihung des Vogelhauses: Auch die begehbare Aussenvoliere öffnet jetzt ihre Porten An der Nordseite der neuen Vogelwelten kann man ab heute so nah wie noch nie in der Geschichte des Zollis exotische Vögel beobachten.

Das sanierte Vogelhaus ist längst wieder offen. Drei Monate später geht nun auch die Aussenvoliere auf. Bild: Zoo Basel

Ab heute ist die Aussenvoliere der neuen Vogelwelten für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei der Eröffnung des Vogelhauses im Juni 2023 war die begehbare Voliere noch nicht fertiggestellt. Eingezogen sind 80 Waldrappen, zwei Blauracken und zwei Marmelenten.

In einer Mitteilung schreibt der Zolli am Mittwoch, dass Besucherinnen und Besucher aus nächster Nähe die Vögel beobachten können, was bis jetzt nicht möglich war im Basler Zoo. Anfassen der Exoten sei allerdings nicht erlaubt.

Die Marmelente sieht der hiesigen Stockente ähnlich. Bild: Zoo Basel

Die Waldrappen, mit ihrem glänzend schwarzen Gefieder und dem nackten, rötlichen Kopf mit Federkranz sind seit knapp 80 Jahren Bewohner des Zollis und Teil eines Erhaltungszuchtprogramms des Europäischen Dachverbands für Zoos und Aquarien (EAZA).

In der Natur stehen die Waldrappen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. In Europa waren die Vögel im 17. Jahrhundert ausgestorben, da sowohl ihr Fleisch als auch ihre Eier sehr begehrt waren. Im Zoo wächst der Bestand.

Neue und altbekannte Vögel

Seit 1949 werden im Zolli Waldrappen gehalten. Ebenfalls in die begehbare Voliere eingezogen sind zwei Blauracken die zur selben Ordnung gehören wie Bienenfresser oder Eisvögel. Bilder: Zoo Basel

Auch neu in die Aussenvoliere eingezogen sind die auffallend in Türkis gefärbten Blauracken. Im Gegensatz zu den Waldrappen sind die Blauracken von Europa bis nach Ostasien und in Nordafrika verbreitet. Die Langstreckenzieher verlassen im Sommer ihre Brutgebiete und ziehen im Winter bis ins südliche Afrika.

Die letzten im Bund sind die Marmelenten. Sie ist kleiner als die bekannte Stockente. Auch sie lebt in Sümpfen im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und in Zentralasien. Doch bei Trockenlegung und Umwandlung von Feuchtgebieten in Ackerland ist ihr Bestand in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebiets zurückgegangen. Jetzt gilt sie als potenziell gefährdet. (neo)