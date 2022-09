Zoo Basel Geboren, gelebt, geschlachtet: Wie die Ponys im Löwenmagen landen Der Zoo Basel verfüttert regelmässig kranke und alte Tiere an die eigenen Raubtiere. So ergeht es auch den Shetlandponys Ohitako und Wilma.

Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters verlor Shetlandpony Wilma viel Gewicht. Bild: zvg/Zoo Basel

Sie waren mit über 30 Jahren bereits im Seniorenalter. In der letzten Woche wurden sie geschlachtet. Shetlandpony Ohitako wurde 31, Wilma sogar 38. «Rekordverdächtig», meint Christian Wenker, seit 20 Jahren leitender Tierarzt im Zoo Basel. Jahrelang hat er die Tiere gepflegt und betreut.

Den Ponys sei es gesundheitlich immer gut gegangen, meint Wenker. Im höheren Alter habe aber unter anderem ihre Zahngesundheit immer weiter nachgelassen – bei älteren Tieren sei das oft der Fall. Dadurch hätten die Ponys weniger Futter aufgenommen und viel Muskelmasse und Gewicht verloren.

Der Tierarzt deutet auf einige Gräser in seiner Hand. Tiere mit schlechten Zähnen könnten diese nicht mehr als Nahrung aufnehmen und seien auf «Seniorenfutter» angewiesen, das die Tiere einfacher schlucken könnten.

«Im Moment sind wir bei 250 Kilo pro Woche»

Leidet ein Tier an Altersschwäche, ist es krank oder wurden zu viele Jungtiere einer Art gezüchtet, werden im Basler Zolli regelmässig Tiere geschlachtet und an die Raubtiere verfüttert.

In der zooeigenen Metzgerei werden die Tiere mit einem Bolzenschuss betäubt, ausgeblutet und zerlegt. Teilweise werden die Tiere – so auch bei den beiden Shetlandponys – gleich in ihrem Gehege geschlachtet. Dies geschehe laut Wenker meist während Randzeiten, an denen noch nicht viele Besucherinnen und Besucher den Zoo erkunden.

Zolli will möglichst wenige Tiere schlachten

Zoodirektor Olivier Pagan sagt, man wolle, trotz anderen Lebensumständen, dem natürlichen Lebenskreislauf der Tiere möglichst gerecht werden – ganz nach dem Motto «fressen und gefressen werden». Jedoch, betont Pagan, sei der Zoo nicht daran interessiert, möglichst viele Tiere zu schlachten, um diese als Futter verwenden zu können.

Eine Schlachtung – insbesondere bei Tieren, die man schon viele Jahre lang betreue – sei nicht einfach, erläutert Tierarzt Wenker. Mit den Kindern, die sich im Kinderzolli um die Tiere kümmern, bespreche man den emotionalen Moment nach dem Tod eines Tieres jeweils genau.

In der hauseigenen Metzgerei werden die Tiere betäubt, ausgeblutet und geschlachtet. Bild: Matteo Calonder

Jede Woche benötigen Raubtiere wie Löwen, Schneeleoparden oder Wildhunde grosse Mengen an Fleisch. «Im Moment sind wir bei 250 Kilo pro Woche», meint Tierarzt Wenker. «Wenn wir viele Jungtiere haben, können es durchaus auch mal 300, 400 oder 500 Kilo sein.»

Weil der Bedarf des eigenen Futters oft nicht reicht, muss der Zolli regelmässig Kuhfleisch dazukaufen, das nach einer Weiterverarbeitung auch für den Menschen verzehrbar wäre. Ausserdem erhält der Zoo Fallwild von Wildhütern. «Rehe, die durch einen Autounfall gestorben sind, kommen zum Beispiel zu uns», erklärt Direktor Pagan.

Verfüttert würden die Tiere in grossen Stücken oder als ganzer Körper, erklärt Direktor Olivier Pagan. Das Öffnen der Tierkörper fordere und beschäftige die Raubtiere, trage zur Zahngesundheit bei und versorge sie mit Mineralstoffen und Vitaminen. So enthalten Knochen etwa Kalzium und Fell sowie Sehnen einen hohen Anteil an Nahrungsfasern.