Zoo Basel Knapp nach dem 40. Geburtstag: Gorilladame Faddama ist verstorben Das Gorilla-Weibchen verbrachte ihr ganzes Leben im Zolli. Am Freitagmorgen wurde sie tot im Affengehege des Zoo Basels aufgefunden.

Gorilladame Faddama mit ihrem Jungtier Makala. Bild: Zoo Basel

Die Gorilladame wurde am Freitagmorgen tot im Affengehege aufgefunden. Das schreibt der Zoo Basel in einer Mitteilung vom Freitagvormitag. Schon seit Januar 2023 war klar, dass Faddama an einer Fuchsbandwurm-Infektion leidet. Der Zoo Basel geht von der Infektion als Todesursache aus. Zur Bestätigung wird jedoch noch eine pathologische Untersuchung stattfinden.

Der Fuchsbandwurm habe sich bei der Gorilladame bereits zu Beginn des Jahres bemerkbar gemacht, heisst es in der Mitteilung weiter. Faddama habe in den vergangenen Monaten stark an Kondition verloren und immer weniger Appetit gezeigt. Von einer Behandlung mit Narkose habe sie sich zwar erholen können. In den Tagen vor ihrem Tod habe sich ihr Zustand jedoch wieder drastisch verschlechtert.

Faddama war vierfache Mutter

Das Gorilla-Weibchen verbrachte ihr ganzes Leben im Zolli, wo sie am 2. Februar 1983 geboren wurde. Insgesamt hatte Faddama vier Jungtiere. Die beiden Weibchen leben ebenfalls im Zoo Basel, die beiden Männchen wurden in andere Zoos in Europa abgegeben.

Faddama hat mit ihren 40 Jahren ein stattliches Alter erreicht. In freier Wildbahn werden Gorillas kaum älter. In Gefangenschaft jedoch haben schon einige Tiere das 60. Altersjahr überschritten.