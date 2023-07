Zoo Basel Von den fleissigsten Nestbauern, zur Premiere in der Zucht: Bunte Vögel im Zolli Im Juni hat das neue Vogelhaus eröffnet, seither sind einige Vögel geschlüpft. Bei dreien ist die Zucht gar Premiere im Zolli. Doch nicht nur bei den Vögeln gibt es Neuigkeiten.

Die Blaukappenhäherlinge gehören zu den fleissigsten Nestbauer. Bild: zvg/Zoo Basel

Um 11 Uhr drei grosse Beeren, um 13.30 Uhr eine Heuschrecke und um 15 Uhr zwei Grillen: Das steht auf dem täglichen Menüplan des Schwarzweisshäherling, einem der Bewohner des neuen Vogelhauses im Zolli. In der Futterküche stehen Banane und Salat auf der Theke bereit. Daneben etliche Insekten in kleinen Boxen. An der Wand hängen die Futterpläne.

Die Futterpläne hängen an der Wand ... Bild: sos ... und sind sehr detailliert. Bild: sos

Vor einem Monat öffnete das Vogelhaus nach dreijähriger Bauzeit die Türen. Seither haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, 20 Vogelarten zu bestaunen. Einige dieser Vögel leben in Volieren, andere fliegen in der offenen Flughalle von Baum zu Baum und zwitschern. Es scheint, dass sie in ihrem neuen Zuhause angekommen sind.

Doch die Piepmatze in der Freiflughalle sind längst nicht alle Vögel, die im Zolli zu Hause sind. Im neuen Vogelhaus ist im oberen Stock eine Zuchtstation positioniert. Sie ist nicht öffentlich zugänglich.

40 Vögel in der Zuchtstation

In einem meterlangen Gang reihen sich Voliere an Voliere. Insgesamt sind es 14, davon sind 12 besetzt. Oberhalb der Gitter stehen der deutsche sowie lateinische Name und das Schlupfdatum der Vögel auf Textkarten. Rund 40 Vögel sind in diesen Volieren zuhause.

Insgesamt 14 Volieren sind im oberen Stock vorhanden. Bild: zvg/Zoo Basel

Bereits nach einem Monat seit der Eröffnung des Vogelhauses hat der Zolli Nachwuchs. Vier Vogelarten vermehrten sich in der Freiflughalle. «Wir haben ihnen das Material zur Verfügung gestellt und sie haben die Nester selbst gebaut», sagt Jessica Borer, Kuratorin im Zoo Basel. Sie verrät, dass die Blaukappenhäherlinge die fleissigsten Nest-Bauer seien.

Auch in der Zuchtstation gab es Nachwuchs. Bei drei Vogel-Arten handelt es sich um Erstzuchten im Zoo Basel. Der Zolli habe mit dem neuen Vogelhaus noch bessere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für erfolgreiche Nachzuchten, sagt Olivier Pagan, Direktor des Zoo Basel. Er fügt hinzu: «Bei der Vogelzucht geht es nicht darum zu züchten, weil wir züchten wollen, sondern um leere und stille Wälder zu verhindern.»

Das lange Warten bei den Ottern

Während es bei den Vögeln bereits Junge gibt, wartet der Zoo noch auf Nachwuchs der Zwergotter. Normalerweise hätten Zwergotter zwei Würfe pro Jahr. Beim Basler Paar dauert das Warten aber bereits drei Jahre. Nun ist das Zwergotter-Paar am 27. Juni ins neue Gehege gezogen. Dort haben die beiden nun einen eigenen Platz, um sich zu vermehren.

Ihr neues Zuhause befindet sich in der Aussenanlage des Vogelhauses. Zuvor lebten die beiden Otter auf der Nashornanlage.

Die Zwergotter planschen im Wasser. Bild: zvg/Zoo Basel

Seit 2008 seien die winzigsten Otter der Welt gefährdet, sagt Fabian Schmidt, Kurator im Zoo Basel. Bedroht seien sie unter anderem, weil sie wegen ihrem weichen Fell von Menschen gejagt werden. «Die Zwergotter haben auf ein bis zwei Quadratzentimetern Haut etwa 100’000 Haare.» Der Mensch hat meist so viele Haare auf dem ganzen Kopf.