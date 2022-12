Zoo Basel Zolli-Elefantin ist trächtig: «Nach 30 Jahren ohne Nachwuchs ist dies ein riesiges Ereignis» Nach über 30 Jahren könnte es im Basler Zolli erstmals wieder Nachwuchs bei den Elefanten geben. Die Leitkuh Heri ist schwanger. Kurator Adrian Baumeyer spricht im Interview über die Bedeutung dieser Nachricht und nennt Gründe, wieso es so lange nicht mit der Zucht funktioniert hat.

Zolli-Kurator Adrian Baumeyer hofft, dass das Jungtier überlebt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am Montagabend machte der Basler Zolli publik, dass die Elefantenkuh Heri trächtig ist. Wie gross ist die Freude bei Ihnen?

Adrian Baumeyer: Nach 30 Jahren ohne Nachwuchs bei den Elefanten ist dies ein riesiges Ereignis – nicht nur für uns, sondern auch für die Herde. Ich freue mich, aber die wirkliche Freude kommt, wenn das Junge gesund zur Welt gekommen ist. Das ist nicht selbstverständlich.

Mit ihren schätzungsweise 46 Jahren zählt Heri schliesslich schon zu den deutlich älteren Müttern.

Ältere Tiere haben generell weniger hohe Chancen, schwanger zu werden. Eine Menopause gibt es bei den Elefanten jedoch nicht. Die Tiere sind ab dem achten Lebensjahr bis zum Tod fortpflanzungsfähig. Wir wissen von anderen Elefantenkühen in Zoos, die in diesem Alter noch Junge bekommen haben. In der Natur hätte Heri weniger gute Chancen aufgrund der Ressourcenknappheit. Bei uns im Zoo hat sie immer genug Futter und Wasser. Die Voraussetzungen, dass sie das Junge erfolgreich grossziehen kann, sind gegeben.

Wäre es für den Zolli besser gewesen, eine der beiden jüngeren Weibchen wäre an Heris Stelle schwanger geworden?

Nein, für uns spielt das keine Rolle. Wir freuen uns einfach, wenn alles auch wirklich klappt. Heri ist erst im ersten Trimester. 2004 war sie schon einmal trächtig, leider kam das Junge jedoch tot zur Welt. Was wir noch nicht wissen, ist, ob Rosy (27) und Maya (28) ebenfalls Nachwuchs erwarten. Wir haben zumindest Paarungen beobachtet.

Wann wurde klar, dass die Paarung zwischen Heri und dem Bullen Tusker eingeschlagen hat?

Heris Babybauch ist schon deutlich erkennbar – doch die Tragzeit dauert noch mindestens 12 Monate. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Als wir die Urinprobe zurückerhalten haben. So ein Schwangerschaftstest bei Elefanten ist gar nicht so einfach. Man muss genau die richtige Phase im 14 bis 18-wöchigen Zyklus erwischen und sie sind auch nicht zu 100 Prozent verlässlich.

Wie läuft ein Schwangerschaftstest bei den Elefanten ab?

Die Pflegerinnen und Pfleger haben immer Röhrchen für Urinproben im Sack. Wenn sie sehen, dass ein Elefant «bisslet», können sie das Röhrchen hinhalten. Die Proben werden gesammelt und in regelmässigen Abständen analysiert. So können wir die Zyklen der drei Kühen überwachen. So konnten wir auch feststellen, dass Rosy seit zehn Jahren keinen Zyklus hat – doch mit Tuskers Ankunft hat sich das geändert. Das war für uns eine Sensation.

Das letzte lebende Jungtier kam 1992 in Basel zur Welt. Wieso hat es seither nicht mehr geklappt?

Der junge Elefant Pambo kam 1992 im Basler Zolli zur Welt. Bild: zvg

Damals hatten wir noch eine ganz andere Haltung. Heute gehen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger nicht mehr ins Gehege, wir lassen die Elefanten viel mehr Elefanten sein. Denn sobald ein Mensch bei den Elefanten ist, ist er dominant. Die Distanz ist somit auch für die soziale Ordnung der Tiere wichtig und die Leitkuh, in unserem Fall ist es Heri, kann Matriarchin sein. Eigentlich ist es gut, dass genau sie als Erste trächtig ist. So entsteht keine Eifersucht bei den anderen beiden Elefantenkühen, denn sie ist die Chefin und sagt, wie der Laden hier läuft. Auch wurde das Männchen früher nur gezielt für die Paarung zu den Weibchen gelassen. Die Tiere waren somit gar nicht aneinander gewöhnt.

Ein weiterer Grund für die vielen nachwuchslosen Jahre dürfte sein, dass der Zolli lange Zeit keinen zuchtfähigen Bullen hatte.

Das ist so. Der Bulle Yoga, der den Zolli 2013 verlassen musste, war bei seiner Ankunft in Basel erst zwischen drei bis fünf Jahren alt. Elefantenmännchen müssen plus minus 25-jährig sein, bis sie wirklich anfangen zu decken. Ein Jungspund interessiert die Damen nicht, es muss ein gestandener Bulle kommen. Retrospektiv hätten wir ihn schon viel früher austauschen sollen, anstatt zu warten und hoffen, dass es doch noch klappt. Auf ihn folgte 2017 Jack, der nach dreieinhalb erfolglosen Jahren zurück in seinen Heimatzoo in Ungarn geschickt wurde.

Im April 2021 verkündete der Zolli dann, dass man mit Tusker den «erfolgreichsten Zuchtbullen Europas» nach Basel holen konnte.

Der Elefantenbulle Tusker ist bekannt für seine Showeinlagen. Bild: Zoo Basel

Die Organisation hinter dem europäischen Zuchtprogramm, die die Hoheit über die Tiere hat, entscheidet, welche Tiere wohin kommen. Bei Tusker war es dasselbe. Aus Sicht des Zuchtprogramms sind unsere Weibchen sehr wertvoll, weil sie aus der Natur stammen. Um Inzucht zu vermeiden, wären die Gene der potenziellen Nachkommen für die Zucht in den Zoos wichtig.

Tuskers Aufenthalt in Basel war von Anfang an befristet. Bereits bei seiner Ankunft sagte der Zolli, dass der Elefant später für die Zucht nach Spanien weiterziehen wird. Seinen Nachwuchs wird er womöglich nie kennen lernen. Wie ist das in der Natur?

Nicht anders. Die Bullen kommen nur für die Paarung zu der Weibchenherde und ziehen nach wenigen Tagen bereits weiter. Mit der Aufzucht der Jungtiere haben sie nichts zu tun. Mutter und Jungtier werden deshalb auch im Zoo vom Bullen abgetrennt. Die Männchen sind nur an einem interessiert: ein neues «Füdli» und sie sind glücklich.