Zoologischer Garten Der Basler Zolli wächst – und will dadurch mehr Platz für die Tiere schaffen Mit dem Bau des unterirdischen Parkhauses am Erdbeergraben kann sich der Zolli auf der Fläche der jetzigen Parkfelder vergrössern. Im Rahmen einer Testplanung wird zudem eruiert, inwiefern sich auch die Schutzmatte auf der gegenüberliegenden Seite des Dorenbachviadukts für die Erweiterung anbietet.

Welche Tiere auf den neuen Flächen gehalten werden, ist aktuell noch nicht definiert. Zoo Basel

Der Basler Zolli will mehr Platz für den Natur- und Artenschutz. Wie er am Donnerstag verkündet, soll durch das Wachstum mehr Raum für die Themenanlagen geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wurde nun eine Testplanung gestartet, mit der definiert werden soll, wo und wie der Zolli wachsen kann.

Bereits im letzten Dezember informierte der zoologische Garten über die vorliegende Baubewilligung für das Parkhaus am Erdbeergaben. Mit seinem Beschluss vom Mai 2010 schuf der Grosse Rat die Voraussetzung für die Verlegung des Zoo-Parkplatzes, im Sommer 2021 folgte die Genehmigung des Regierungsrats. Das neue Parkhaus bietet Platz für 300 Fahrzeuge, auf dem heutige Zolli-Parking vor dem Haupteingang sind es 150 Plätze.

Baurecht bis 2070

«Diese Meilensteine sind Voraussetzung dafür, dass der Zolli über eine räumliche Erweiterung nachdenken kann», heisst es in der Mitteilung. Aufgrund der innerstädtischen Lage ist das Wachstum nur an zwei Standorten möglich: eben im Norden auf dem Zoo-Parkplatz und im Süden auf der Schutzmatte.

zvg/Zoo Basel

Diese befindet sich zwar auf Binninger Boden, ist aber im Besitz des Kantons Basel-Stadt. Auf der Schutzmatte sind aktuell auch Vögel untergebracht, die aufgrund des Vogelhaus-Umbaus vorübergehend umziehen mussten. Der Zolli hält das Baurecht bis 2070. Mittel- bis langfristig möchte der Zoo Basel beide Flächen ins Zoo-Areal integrieren.

Welche Tiere auf den neuen Flächen gehalten werden, ist aktuell noch nicht definiert. «Diese Entscheidung ist Bestandteil einer Gesamtplanung, die sich mit der Entwicklung des Zoo Basel bis 2049 befasst», schreibt der Zolli diesbezüglich.

Wettbewerbsresultate bis 2024 erwartet

Um herauszufinden, wie die Ausgestaltung der zusätzlichen Flächen aussehen könnte, hat der Zolli eine Testplanung für die zwei Areale in Auftrag gegeben. Die Testplanung beinhaltet neben den Tieranlagen die Anforderungen an Kasse, Verpflegungsangebot und Zoo-Shop sowie an die weitere Infrastruktur für die Besuchenden.

Dafür kommt ein «spezielles Wettbewerbsverfahren» zum Zug, wie es der Zolli nennt. «In einem iterativen Prozess suchen verschiedene Planer-Teams nach Ideen, wie sich gewisse vordefinierte Ziele auf den neuen Arealen umsetzen lassen. Dabei animieren sich Planerinnen und Planer und Zoo-Mitarbeitende gegenseitig zu mehr Innovation und besseren Lösungen.» Die Resultate des Wettbewerbs erwartet der Zoo Basel im Laufe des Jahres 2024.