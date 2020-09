Zu Besuch bei den Bootsbau-Pionieren im Elsass

Im «Parc des eaux vives» im französischen Huningue befindet sich die in der Basler Umgebung weit und breit einzige Möglichkeit für Wildwassersport. Wer nicht ab und zu selbst zum Ruder greift und daher die Gebäude des Wildwasserparks nicht kennt, verpasst die grösste Sammlung historischer Kanus und Kajaks weit und breit. Sie umfasst mittlerweile etwa 120 Boote. Kreuz und quer sind sie an den Wänden und der Decke des Hauptgebäudes in einer Art Wechselausstellung montiert.

«Unser Kernstück ist eine Kollektion von 70 Booten, die uns die Familie eines verstorbenen bretonischen Sammlers zum Kauf angeboten hat. Sie kam auf uns zu, weil dieser bereits im Parc des eaux vives gerudert war. So wusste er auch, dass wir hier eine Sammlung aufbauen», erzählt Pascal Philip, der Betreuer des Bestandes, der auch die Geschichte jedes einzelnen Bootes sorgfältig dokumentiert.

Philip, der die ständig wachsende Sammlung in mittlerweile drei verschiedenen Lagern verwaltet, räumt ein. Es komme ihm durchaus gelegen, dass ein Drittel der Objekte platzsparende Faltboote seien: «Unsere historischen Faltboote stammen fast alle aus Deutschland. Grossteils aus der Nachkriegszeit, als auf beiden Seiten des Rheins Bootfahren wieder in Mode kam. Die französische Bahn führte Gepäckwagen, in die man bei Ausflügen problemlos sein Ruderboot laden konnte. Die Deutsche Bahn bot diesen Service nicht. Also brauchten die Deutschen zerlegbare und leicht transportable Boote», erläutert er schmunzelnd.

Einige Modelle wurden gar in Huningue fabriziert

Philip ist stolz darauf, einige der ersten aus Kunstharz hergestellten Boote zeigen zu können. Die gezeigten Modelle wurden in den 1950er-Jahren in Huningue hergestellt. Sie gehen zurück auf Fernand Lamy, einen passionierten Kanu- und Kajakfahrer, der neun Jahre Mitglied der französischen Nationalmannschaft war.

«Er arbeitete als Lehrer an der hiesigen Schule. Keiner seiner Schüler kam darum herum, auch das Bootsbauen bei ihm zu lernen», berichtet Philip. Die damals üblichen Holzboote waren allerdings sehr schwer. Als Lamy mitbekam, dass die in Huningue ansässige Ciba neuerdings Kunstharze herstellte, experimentierte er im Bootsbau alsbald damit.

«Bald kamen Bootsbauer aus ganz Frankreich nach Huningue, um die neue Technik von ihm zu lernen und zuhause weiterzugeben.» Lamy war, man vermutet es schon, auch die treibende Kraft beim Bau des Wildwasserkanals und er hat den Grundstock der Bootssammlung angelegt.