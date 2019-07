Dieses Bild kennen Sie nun beileibe gut: Es ist der Schöneck-Brunnen in der St. Alban-Vorstadt, einer der beliebtesten Basler Badebrunnen. In welchem dieser Brunnen ist Baden allerdings untersagt?

Diese Basilisken-Brunnen sind ein Wahrzeichen der Stadt Basel. Doch sie stehen nicht nur auf Kantonsgebiet, sondern auch auswärts. In welcher Oberbaselbieter Gemeinde treffen Sie auf so ein Werk vom Rheinknie?

Das war wohl ein Schlag ins Wasser.

Na, Sie sind wohl auch lieber am Meer unterwegs als in der eigenen Stadt. Wagen Sie doch mal den Sprung in einen unserer Brunnen. Dabei erleben Sie gleich noch ein bisschen Stadtgeschichte. Und keine Sorge: Das Wasser ist sauberer als an ihrem liebsten Badestrand.