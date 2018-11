Angesichts ihrer Traktandenliste sollten die Basler Stimmberechtigten eigentlich bald Sitzungsgeld beantragen: Über rund ein Dutzend politischer Fragen muss die Bevölkerung in den kommenden Monaten entscheiden. Zurzeit liegen bei der Staatskanzlei acht Initiativen, die alle das Minimum von 3000 Unterschriften erreicht haben (siehe Box). Und wegen der nationalen Wahlen gibt es nächstes Jahr einen Abstimmungstermin weniger. So soll verhindert werden, dass Parteien kurz vor den Wahlen noch mit ihren Themen punkten können. Es verbleiben also genau zwei Daten: der 10. Februar und der der 19. Mai. Danach ist bis November Pause.

Bei den meisten Initiativen aber läuft in den nächsten Monaten die gesetzliche Frist ab, die vorschreibt, bis wann sie spätestens vorgelegt werden müssen. Die Forderung der Jungfreisinningen nach einem Schulfach Politik ist sogar überfällig. Eigentlich hätte noch dieses Jahr darüber abgestimmt werden müssen.