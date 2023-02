Zuckerbrot & Fasnacht Die Magie des Schyssdräggziigli Unterschätzt, oft ein wenig belächelt, aber eigentlich die wahren Helden: Schyssdräggziigli sind die Ringo Starrs der Fasnacht, stellt unser Fasnachts-Kolumnist fest. Er selber hat in diesem Jahr einen Rollen- und damit auch Kostümwechsel hinter sich. Pasquale Stramandino Drucken Teilen

Ein Schyssdräggziigli in der Petersgasse. Bild: Juri Junkov

3.30 Uhr: Gämsbärgbrunne. Maximum!, heisst es im Chat der Ghetzte, das Schyssdräggziigli, das mich aufnahm wie ein Alpaka in einem Lama-Harem. Seit ein paar Jahren darf ich mit dieser wilden Truppe Fasnacht machen. Die unkomplizierte Kommunikation, das angenehme Klima und die Toleranz, wenn ein Schlepp verhauen wurde oder ein G nicht ganz sauber war, ist für mich der Inbegriff der Fasnacht. Spass an der Sache mit einem Minimum an Struktur, bei der man auch flexibel sein darf. So frei wie die Fasnacht.

Nun stehen wir also wieder hier, am Gämsbärgbrunne, kurz vor 4 Uhr. Ich frage mich, ob das surreale Gefühl vom letzten Jahr an diesem Tag wieder kommt. Ich bin etwas weniger nervös als auch schon, dennoch spüre ich das Kribbeln. So viele Nicht-Aktive habe ich schon lange nicht mehr gesehen am Morgenstreich. Bumm, Licht ab! Morgestraich, dann Arabi, Naarbeaschi, Whisky… Ich hätte vielleicht doch einmal das Piccolo aus dem Kostüm holen sollen (Ja, ich lasse das Piccolo im Kostüm, bitte Oesch verzeih mir). Trotzdem, es geht irgendwie. Der Morgenstreich war bitterkalt, aber wieder magisch, es hat sich also wieder einmal gelohnt, früh aufzustehen. Als Morgenmuffel mache ich das nur für dich Frau Fasnacht. Fühl di geehrt.

Dieses Jahr möchte ich etwas Neues ausprobieren. Ich war als Jugendlicher und junger Erwachsener ein Tambour. Dieses Jahr hat mich die Lust, auf dem Fell einen Wirbel zu machen, gepackt. Und schwuppdiwupp, trage ich am Montagnachmittag wieder eine Trommel – ich habe sie vermisst. Wahnsinn, sie tönt sogar noch relativ gut. Da ich nur noch Pfeifferkostüme besitze, hat mir eine nette Arbeitskollegin ihren Ueli ausgeliehen. «S’isch vom Mammi, aber dä goht dr.» Sie findet es nach wie vor keine gute Idee, dass ich wieder die Trommel umhänge, wie sie mir 24-mal sagte (ex-Pfeifferkönigin, blöffsagg), aber ich wage es.

Und es klappt! Zugegeben ein bisschen eingerostet. In etwa so wie Roger Federer auf den Ski, aber mit sichtlich Spass im Gesicht, wie bei Roger. Da wir bei den Ghetzte – traditionellerweise – immer eher sparsam bei den Tambouren sind, es aber immer gerade noch schaffen, nicht als Pfeiffergruppe durchzugehen, war das auch für die Tambouren der Gruppe ein willkommener Zuzug in die hinteren Reihen, wie sie mir liebevoll mitteilten.

Der Fasnachtsmontag war dementsprechend für mein Konzentrationslevel eher anstrengend. Er verging daher wie im Flug. Nun ist es langsam Abend und wir essen z’Nacht in unserem Cliquenkeller in einer Wohnung am Spalenberg. Ich freue mich auf den Besuch der Schnitzelbänke, welche dieses Jahr vorbeikommen. Das ist immer ein gut behütetes Geheimnis.

Die Magie des Schyssdräggziigli bedeutet, dass man am Morgenstreich pfeift, am Nachmittag trommelt und am Abend von «Bängg» überrascht wird, bei einem Teller Rigatoni alla Bolognese. Wir leben in einer Welt, in der jeder John (Clique) oder Paul (Gugge) sein möchte, die Schyssdräggziigli sind Ringo Starr. Die Ringo Starrs der Fasnacht.