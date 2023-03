Zuckerbrot & Fasnacht Emotionale Fasnacht im Sitewägeli Ich fürchtete, die erste Fasnacht ohne Einschränkung nach der Pandemie, werde eine dunkle, traurige Fasnacht geben. Ich habe mich getäuscht, zum Glück Pasquale Stramandino Drucken Teilen

Uff dr Gass bim Gässle Bild: Roland Schmid

Wir Fasnächtler kommen aus einer Nicht-Fasnachts-Zeit, einer Fasnacht im versteckten und einer Fasnacht mit Einschränkungen. Dieses Jahr sollte es zum ersten Mal wieder so sein wie in jener Zeit, als Corona noch ein Bier war oder ein italienischer Skandal Fotograf. So war es auch, ein bisschen.

Mal abgesehen davon, dass dieses Virus nicht einfach verschwindet, war es schön zu sehen, dass die Menschen wieder so Fasnacht machten wie früher. Und ich meine nicht nur an diesen drei Tagen, sondern das ganze Jahr. Normale Übungsstunden, normale Cliquentreffen, Sicherheit bei der Planung der Sujet und der Bestellung der Mimösli. Ohne mulmiges Gefühl.

Bevor es losging mit der Fasnacht dieses Jahr, hatte ich das Gefühl, es würde eine dunkle, mystische und traurige Fasnacht geben. Ich täuschte mich zum Glück.

Obwohl es - so fühlte es sich an - überwiegend globale Sujet gab und eher wenige nationale bzw. regionale, fand ich es ein sehr fröhlicher Jahrgang.

Wie jedes Jahr war das Laternen Game einfach wundervoll. Diese Kunstwerke sowie diese wahnsinnig pointierten und zum Teil gut versteckten Messages dahinter, sind einfach nur faszinierend. Auch die allgemeine Kreativität der Aktiven, die einen immer wieder zum Schmunzeln bringen. Dieser klassische Basler Humor, der jeden entwaffnet. Heerlig.

Nun ist sie also wieder Geschichte die Fasnacht 2023. Die Fasnacht bei der man sich als Basler am Mittwochabend entscheiden musste. Die Einzige Entscheidung, die man als Basler nicht treffen möchte: FC Basel oder Fasnacht? Da es mich doch Wunder nahm, wie die Leute auf der Gass dieses Problem lösten, habe ich ein bisschen nachgefragt. Und die Antworten waren so breit gefächert wie eine gute Wettervorhersage: Alles dabei! «Ab uff St. Galle und denn an Ändstraich.» «Ich lueg nit!» «Mir mache 90 Minute Pause denn.» « Fuessball intressiert mi nit.»

Für mich persönlich liebe Fasnacht 2023, warst du die Fasnacht, an der ich einen guten Freund dazu brachte, wieder als Aktiver am Morgestraich teilzunehmen, an der ich sowohl gepfiffen als auch getrommelt habe und das Wichtigste: Du warst die erste Fasnacht meines Sohnes. Doch Fasnacht 2023, dich werde ich noch lange in Erinnerung behalten. Schlof guet, bis zum nächste Joor.