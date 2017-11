Das Projekt «Ideenwerkstatt» biete sehr gute Voraussetzungen, die hohen Anforderungen bezüglich Städtebau und Architektur sowie Betrieb, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen, heisst es in einer Mitteilung von Immobilien Basel-Stadt vom Dienstag. Ausgearbeitet hat Allreal das Projekt mit der Zürcher E2A Piet Eckert + Wim Eckert Architekten AG.

Eingeladen worden waren für den im selektiven Verfahren durchgeführten Wettbewerb fünf Totalunternehmer-Teams aus zehn Bewerbungen, wie dem Jurybericht zu entnehmen ist. Vorgegeben war für den Neubau ein Kostendach von 69 Millionen Franken. Die Qualität der eingereichten Projekte sei «ausnahmslos hoch» gewesen.

Der Neubau für die Hochschule für Wirtschaft FHNW auf dem Dreispitz-Areal ist an der Reinacherstrasse geplant. Ein an diesem Standort angesiedeltes Unternehmen, das mit Holz- und Holzwerkstoffen handelt, zieht innerhalb des Dreispitzareals um. Der Kanton, der das Grundstück von der Christoph Merian Stiftung im Baurecht übernimmt, will den Neubau im Finanzvermögen realisieren.

Das Schulgebäude soll für knapp 1200 Studierende und rund 150 Mitarbeitende Arbeits- und Studienplätze bieten, wie es weiter heisst. Der Betrieb soll per Herbstsemester 2020 aufgenommen werden. Der Mietvertrag am heutigen Standort der Hochschule für Wirtschaft beim Bahnhof SBB läuft 2021 ab.