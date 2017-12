Am Basler Fall sei aussergewöhnlich, dass die Entgleisung während der Fahrt passierte, also mittlere Waggons auf Abwege gerieten und nicht die Zugspitze zuerst. Auf den ersten Blick stehe als Auslöser daher die Infrastruktur weniger im Vordergrund. Ob eine Fehlfunktion der Weiche vorlag, bei der das Malheur passierte, bleibe indes noch abzuklären.

Die betroffenen Waggons befinden sich noch in Basel, wo sie laut Kupper gründlich unter die Lupe genommen werden. Dabei würden etwa Messungen an Rädern und Drehgestellen durchgeführt; mit Daten daraus würden Modellrechnungen vorgenommen. Bei Bedarf gebe es auch noch Materialprüfungen, zum Beispiel der Räder.

Parallelen zu Dortmunder Fall

Die SUST hat auch deutsche Kollegen kontaktiert, die dann für die Untersuchung nach Basel gereist sind. Im Mai war in Dortmund ein ICE, allerdings der zweiten Generation, in einer ähnlichen Situation wie nun in Basel ab den Schienen geraten. Vorstellbar wäre, dass für hohe Tempi sehr steif gebaute Züge wie ICE in engen Radien vor Bahnhöfen suboptimal fahren. Auch das bleibe erst noch abzuklären, sagte Kupper.

Bevor Züge auf Schienen im Ausland verkehren dürfen, wird jeweils die technische Kompatibilität überprüft und erst dann eine Zulassung erteilt. Dies gilt auch für die ICE auf dem Schweizer Netz. Anfang November hatten SBB und DB das 25-Jahr-Jubiläum der ICE in der Schweiz gefeiert und in Basel den allerneuesten ICE 4 vorgestellt.

Für die Basler Entgleisung hat die SUST angesichts der bisherigen Erkenntnisse wie auch für jene in Luzern derzeit "keine Hypothese". Die Ursache zu ermitteln werde nun wohl eine "ziemliche Knüblibüez", sagte Kupper. Auf Resultate könne man vielleicht bis Mitte 2018 hoffen. Die SUST werde ihren Schlussbericht wie immer online publizieren.