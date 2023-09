Neue Brücke über die Wiese: 40 Meter in die Tiefe für mehr Güter auf der Schiene

Verkehr E-Trottinett-Wildparking findet ein Ende – Basler Regierung richtet Sperrzonen ein

Per Knopfdruck mit dem E-Trotti vom Claraplatz bis zum Bahnhof SBB. Das können Anwohnerinnen und Anwohner der Stadt Basel ab dem 15. Oktober nicht mehr. In der Innenstadt, in Grünanlagen und am Centralbahnplatz wurden Sperrzonen eingeführt.