Zum Tod von Peter Facklam Traditionsbewusst, aber nicht rückständig Am 2. Februar verstarb alt Regierungsrat Peter Facklam in seinem 92. Altersjahr. Als Vorsteher des Basler Justizdepartements machte sich der LDP-Politiker vor allem mit seiner Drogenpolitik einen Namen: Das liberale «Basler Modell» wurde zum Vorbild.

Peter Facklam, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2011 vor seinem Haus an der Realpstrasse. Archivbild: Juri Junkov

Nach der Matur am Humanistischen Gymnasium wandte sich Peter Facklam dem Jus-Studium in Basel und Genf zu. 1956 schloss er das Studium mit dem Doktorat ab. Sein Doktorvater war der spätere Bundesrat Hans-Peter Tschudi. Berufserfahrung sammelte Fack­lam als Jurist beim Ständigen staatlichen Einigungsamt. Diese Dienststelle des Kantons war mit der Schlichtung von Kollektivstreitigkeiten im Arbeitsverhältnis befasst und musste den Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen fördern.

Die Tätigkeit kam ihm zugute, als er ab 1960 beim Basler Volkswirtschaftsbund wirkte. Die Sozialpartnerschaft stand im Zentrum der Tätigkeiten dieses Verbandes, dessen Direktor Peter Facklam als Nachfolger von Alfons Burckhardt wurde. Von 1974 bis 1980 wirkte Peter Facklam als Bürgerrat und stand auch der Christoph-Merian-Stiftung vor.

1980 wurde er als Nachfolger von Lukas «Cheese» Burckhardt für die LDP in den Regierungsrat gewählt. Während zwölf Jahren leitete er das Justizdepartement. In dieser Zeit nahm die Zahl der Drogensüchtigen stark zu; die Politik war gefordert. Es ist dem Menschenbild des typischen Liberalen zu verdanken, dass ein Weg gesucht wurde, den Drogenkranken zu helfen, statt sie – wie in anderen Städten – auszugrenzen.

Konsequent, aber nicht stur. Freundlich, aber nicht anbiedernd

Der Liberale Facklam berief den Zürcher Grünen-Kantonsrat Thomas Kessler als Drogendelegierten ins Justizdepartement und setzte neue Ideen um. In der Innenstadt wurden Gassenzimmer errichtet, wo Suchtkranke sauberes Material und bessere Bedingungen zum Spritzen vorfanden. Gegen diese Politik erwuchs lokal Kritik aus verschiedenen Kreisen, national und international wurde das «Basler Modell» zum Vorbild.

Nach der Regierungstätigkeit diente er mit seinem Wissen ehrenamtlich Organisationen wie dem SOS-Kinderdorf Schweiz, der GGG-Ausländerberatung und einer Stiftung, die sich nach dem Mauerfall für Marktwirtschaft in Osteuropa einsetzte. Im Zentrum stand aber Gemeinsames mit seiner Ehefrau, der Tochter und den Enkelkindern.

Peter Facklam war stets konsequent, aber nicht stur. Freundlich, aber nicht anbiedernd. Traditionsbewusst, aber nicht rückständig. Liberal, aber nicht libertär. Er suchte nie das Rampenlicht, obwohl sein Mut und sein Einstehen für Schwächere dies gerechtfertigt hätten.

Ruhe in Frieden, lieber Peter!