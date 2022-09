Zum Tod von Bernhard Thommen Er war die Seele des «Schiefen Eck» – und ein Kleinbasler Unikat Der Wirt der Traditionsbeiz «Schiefen Eck» ist mit 67 Jahren verstorben. Das Kleinbasel trauert um «Berni» Thommen, leidenschaftlicher Jasser und Menschenfreund.

67 Jahre alt, 39 Jahre Wirt, Gastgeber, Kumpel in ein und derselben Beiz. Bernhard «Berni» Thommen, gelernter Werkzeugmacher aus Oberdorf, hat 1983 die Seiten gewechselt, nachdem sein Vater das «Schiefe Eck» in Miete übernehmen konnte. Es war auch sein Vater, der 1978 mit seinem früheren Angestellten Ueli Leuthold die Vorest AG gründete. Mit seinen zwei Söhnen Bernhard und Markus im Verwaltungsrat. Das Trio war zuständig für die Gastronomie, als Führungskraft in der Verwaltung war Leuthold, der sich später mit seiner Berest AG selbstständig machte.

1993 kauften die Thommens die markante Liegenschaft am Claraplatz. «Berni», omnipräsenter und ideenreicher Menschenfreund und Unternehmer, war – wie viele seiner Stammgäste – ein leidenschaftlicher Jasser und Knobler. Das sind seit jeher die beiden Hauptsportarten im «Schiefe», das rund ums Jahr täglich geöffnet war bis 2 Uhr morgens. Öfters auch darüber.

Die Thommens sind eine sehr sozial eingestellte Familie. Mancher ihrer Gäste lebt am Existenzminimum. Oft dürfen diese auf Vorschuss ihr Bier trinken. Jeweils zum Monatswechsel werden die Konti stillschweigend und diskret ausgeglichen.

Die umtriebige Frohnatur wurde vor einigen Monaten mit der Gewissheit konfrontiert, unheilbar erkrankt zu sein – mit einer maximalen Lebenserwartung von etwa zwei Jahren. Noch in seinen letzten Stunden verkündete er vor zwei Tagen, wie Bruder Markus berichtete, «ich bin noch nicht am Ende – ich kämpfe weiter». Er hat es nicht mehr geschafft, das Kleinbasel trauert.