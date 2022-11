Zum Tod von Brigitte Giovanoli Die Chorleiterin hinterlässt eine grosse Lücke im Basler Kulturleben Die gebürtige Genferin gründete mehrere Chöre und war sozial tätig. Am 6. November ist die Musikerin, die unter anderem an der Musikakademie Basel und an der Schola Cantorum Basiliensis tätig war, verstorben.

Brigitte Giovanoli. bz

Am 6. November ist die Musikerin und Chorleiterin Brigitte Giovanoli-Cosandier einer langen Krankheit erlegen. Sie stammte aus Genf, wo sie nach der Matura ihr Klavierstudium am Konservatorium und ihre berufliche Ausbildung am Institut d’Études Sociales absolvierte. Seit Jahren waren sie und ihr Mann Mario in der Regio Basel wohnhaft.

Sie setzte ihre musikalische Ausbildung in Gesang und Chorleitung an der Musikakademie Basel und an der Schola Cantorum Basiliensis fort und bildete sich bei Pierre Cao weiter. 1988 gründete sie den Chor und das Orchester Incanto, die damals noch «Füreinander» hiessen. 1990 konstituierte sich der Chor als Verein.

Der Chor brachte jedes Jahr ein geistliches Werk vom Barock bis zur Romantik zur Aufführung. Unter anderem dirigierte und inszenierte sie grosse Werke wie Haydns «Schöpfung», Mozarts «Requiem» sowie den «Lobgesang» von Felix Mendelssohn Bartholdy und zeigte sich dabei sehr innovationsfreudig. Sie gründete auch den Choeur des Trois Frontières und den Kinderchor an der École Française de Bâle sowie das Vokalensemble Basilica.

Brigitte Giovanoli war ein ausserordentlich sozialer Mensch. Der Reinerlös der Konzerte kam immer sozialen Institutionen zugute. Auf diese Weise konnten Zehntausende von Franken gespendet werden. Der Tod der charismatischen Musikerin hinterlässt im Basler Kulturleben eine grosse Lücke.

Thomas Brunnschweiler ist freier Mitarbeiter der bz und lebt in Breitenbach.