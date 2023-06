Zum Tod von Kurt Widmer Ein begehrter Dozent und Welt-Sänger Der Basler Bariton Kurt Widmer ist in seinem 83. Altersjahr verstorben.

Kurt Widmer (1940–2023). Bild: zvg

Er war ein fleissiger Arbeiter im Weinberg der Musik und hat ein Leben lang gesungen, gelernt und gelehrt. Erst in den letzten Jahren schien Kurt Widmer das Leben leichter zu nehmen. Man begegnete ihm oft in der Nähe seines Hauses im St. Johann, manchmal im Café Rosenkranz im Gespräch mit Hansjörg Schneider.

Gern erzählte er, der auch hervorragend zeichnen konnte, von seiner Sammlung von Musikhandschriften und anderen Kostbarkeiten. Kurt Widmer war umfassend gebildet und entsprach keineswegs dem Klischee vom Sänger, der sich nur für sein engeres Metier interessiert.

Geboren wurde er Ende 1940 in Wil SG, studiert hat er vorwiegend in Zürich, seit 1968 aber war er fest mit Basel verbunden. Dem Bariton Kurt Widmer glückte das Kunststück, eine internationale Sängerkarriere mit der wenig spektakulären, aber einflussreichen Tätigkeit als Gesangspädagoge zu vereinbaren. Er, der unter Dirigenten wie Rafael Frühbeck de Burgos, Michael Gielen, Paul Sacher, Wolfgang Sawallisch, Horst Stein, Jesus Lopez Cobos und anderen auftrat, wirkte sein Berufsleben lang an der Basler Musik-Akademie als Lehrer zahlreicher junger Sängerinnen und Sänger.

Prominente Sängerinnen und Sänger gingen durch seine harte Schule

Fast scheint es, als hätte man in der Schweiz und darüber hinaus keine Karriere als Opern- oder Liedsängerin machen können, ohne durch die harte Schule Kurt Widmers gegangen zu sein. Montserrat Figueras, Nuria Rial, Anna Lucia Richter, Miriam Feuersinger, Marion Ammann, Werner Güra und sein Sohn Oliver Widmer sind nur einige Namen prominenter Sängerinnen und Sänger, die von ihm ausgebildet wurden. Wobei schon diese Aufzählung zeigt, dass er als Gesangslehrer auf keine Epoche und kein Genre zu reduzieren war: Kurt Widmer war im Vollsinn des Wortes Musiker und nicht Barockspezialist oder Neue-Musik-Experte.

Widmers Repertoire spiegelte diese Vielfalt. Es reichte von Machaut über Bach und Mozart bis zur Avantgarde und hatte einen Schwerpunkt in der Romantik und Spätromantik. Das Basler Musikleben bot ihm reichlich Gelegenheit, sein Können und seine Intelligenz als Gestalter von Rollen und Partien zur Geltung zu bringen. Darüber hinaus sang Widmer an Festivals in aller Welt und war ein begehrter Dozent an Meisterkursen. Noch im kommenden Juli wollte er in Vaduz einen Meisterkurs leiten, zu dem «tägliche sängerische Körperschulung» gehören sollte.

Dass der Schwiegervater von Cecilia Bartoli auch ein begabter Schriftsteller war, zeigt sein Buch «Und niemand merkt, dass die Giraffe brennt. Gesang ist innerer Bewegung Klang» (2018). Der etwas prätentiöse Titel ist bezeichnend für die humanistische Bildung und das intellektuelle Format dieses mit einer samtweichen Baritonstimme begabten Musikers.

Weit davon entfernt, nur ein Stimmbandvirtuose zu sein, interessierte sich Widmer immer auch für das Ganze der Musik, für ästhetische und historische Zusammenhänge. Eine schwere Krankheit schien er vor wenigen Jahren überwunden zu haben. Nun ist er im 83. Lebensjahr gestorben.