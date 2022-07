Zum Tod von Markus Altwegg Ein bedeutender Basler Wirtschaftskapitän, der sich auch für Kultur und Gesellschaft einsetzte Der langjährige Roche-Manager Markus Altwegg ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er engagierte sich unter anderem für das Antiken- und Kunstmuseum. Ein Nachruf.

Fürsorglicher Familienvater, Freund und treuer Kollege: Markus Altwegg. André Albrecht

Am 15. Juli ist Markus C. Altwegg, fürsorglicher Familienvater, Freund, treuer Kollege und bedeutender Basler Wirtschaftskapitän in seinem 81. Lebensjahr in die Ewigkeit abberufen worden. Er war ein Mensch mit einem weiten Horizont, optimistisch, frohgemut, fleissig und präzise, der seinen Mitmenschen immer positiv entgegenkam.

Nach seiner Promotion an der Uni Basel hat er sich anstelle einer diplomatischen Laufbahn für Roche entschieden. Dank seiner Weitsicht und seines grossen Engagements wurde er mit vielfältigen Aufgaben betraut: so etwa in der Informatik, im Aufbau des Produkt-Managements und später als Marketingleiter in Rio de Janeiro; eine herausfordernde Aufgabe, aber eine glückliche Zeit für seine Familie.

Zurück in der Schweiz wurde er weltweiter Pharma-Marketingleiter und 1986 Mitglied der Konzernleitung. Er betreute die kleineren Roche-Gesellschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika. Dank seiner Offenheit fremden Kulturen gegenüber und seiner unerschütterlich guten Laune schuf er sich viele Freunde. Unvergesslich seine Schilderungen über die erfolgreichen Verhandlungen mit den Geschäftspartnern aus Nigeria.

Legendäres Personalfest

Als Verantwortlicher für das Stammhaus in Basel organisierte er das Fest zum 100-Jahr-Roche-Jubiläum im Jahr 1996, das allen Roche­ianern unvergesslich bleibt. Daneben sorgte er sich als Präsident der Pensionskasse für die Altersvorsorge der Mitarbeitenden.

1999 übernahm er nach dem Vitamin-Skandal diese Sparte. Dank seiner persönlichen Glaubwürdigkeit gelang es ihm, die verunsicherte Belegschaft hinter sich zu bringen. Im Jahr 2002 konnte er der Käuferin DSM eine gut funktionierende Vitamin-Division übergeben. Dieser Erfolg qualifizierte ihn dazu, bei der Siegfried-Gruppe das Verwaltungsratspräsidium für ein knappes Jahrzehnt zu führen. Er hat die Gruppe stabilisiert und sich in den letzten Jahren an deren Erfolg erfreuen dürfen, so wie ihm dies auch mit der Vitaminabteilung der DSM beschert war.

Altwegg engagierte sich für die Kunst und unterstützte junge Sportler

Als Basler engagierte er sich auch ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit in vielfältiger Weise: beim Antiken- und Kunstmuseum, im Vorstand der Basler Handelskammer und als Präsident der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. Er unterstützte das WWZ der Uni Basel und hat im Vorstand der heutigen «scienceindustries» mit Christoph Blocher intensiv diskutiert.

Fritz Gerber, dem er freundschaftlich verbunden war, hatte ihn in den Stiftungsrat seiner Stiftung gewählt, wo er als begeisterter Ruderer mithalf, junge Sportler zu unterstützen. Um diese in Aktion zu sehen, begaben wir uns gemeinsam zu den Olympischen Spielen in London und vier Jahre später nach Rio. In London luden seine Frau und er uns zur Feier ihres Hochzeitsjubiläums zum Nachtessen ein. Als seine Frau erkrankte, zeigte sich Markus Altwegg als fürsorglicher Ehemann.

Markus Altwegg wird als souveräner, konstruktiver und freundschaftlicher Mensch in Erinnerung bleiben. In die Trauer mischt sich Dankbarkeit für einen wunderbaren Menschen.