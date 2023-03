Zum Tod von Peter Marti Der pfeilschnelle ehemalige Meisterspieler des FCB und des FCZ ist gestorben Mit handgestoppten 10,7 Sekunden auf 100 Meter zählte er wohl zu den schnellsten Spielern ­aller Zeiten in der Schweiz und in Reihen des FC Basel sowieso. Peter Marti ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Peter Marti ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Bild: fcb.ch

Als Peter Marti 1980 seinen zweiten Meistertitel mit dem FC Basel feierte, erhielten er und seine Teamkollegen vom grossen Jean Tinguely eine persönlich gestaltete Collage geschenkt. Auf dem Exemplar des Stürmers zeichnete der Künstler ganz oben eine Rakete hin.

Treffender hätte die persönliche Widmung nicht sein können, denn wenn Peter Marti steil geschickt wurde, sprintete er los wie eine Rakete und war oft nicht mehr aufzuhalten. Mit handgestoppten 10,7 Sekunden auf 100 Meter zählte er wohl zu den schnellsten FCB-Spielern ­aller Zeiten. Doch er war nicht nur schnell, sondern auch dribbelstark. Mit seinen scharfen Flanken vom rechten Flügel aus bereitete er manches Tor vor.

In Langenthal geboren, spielte er nebst dem Fussball zuerst auch noch Eishockey und brachte es in beiden Sportarten zum Junioren-Internationalen. Als er sich entscheiden musste, soll er eine Münze geworfen haben. Sie zeigte ihm an, dass er auf Fussball setzen soll. Dort war er bald erfolgreich, zuerst zum Leid­wesen des FCB. Im Cupfinal von 1973 war es Peter Marti, der in der zweiten Minute der Verlängerung mit seinem Tor den 2:0-Sieg des FCZ gegen den FCB einleitete.

203 Spiele und 64 Tore für den FCB

1975 wechselte er zu den Baslern, für die er wettbewerbsübergreifend in 203 Spielen 64 Tore schoss. Bei seinem ersten Engagement für Rotblau feierte er 1977 und 1980 den Meistertitel. Bei diesem zweiten Triumph traf er im entscheidenden Spiel gegen den FCZ ­– dieses Mal aus Basler Sicht ins richtige Tor und trug so zum 4:2-Sieg bei.

Nach einem Abstecher zum FC Aarau, mit dem er 1985 bei der letzten Station den Cup gewann, kehrte er für ein einjähriges Gastspiel nach Basel zurück. «Obwohl schon 30 Jahre alt, war er immer noch pfeilschnell», erinnert sich sein damaliger Mitspieler Martin Jeitziner, «und sein Antritt weiterhin fulminant.»

Nach seiner Karriere betrieb der Vater zweier erwachsener Kinder mit seiner Lebenspartnerin Beatrice Straumann von Pfeffingen aus eine Reinigungsfirma. Nun ist Peter Marti im Alter von 70 Jahren viel zu früh gestorben.

Palmarès Peter Martis Stationen Peter Marti spielte von 1970 bis '72 für die Young Boys, seine ersten drei Titel gewann er mit dem FC Zürich (1973 den Schweizer Cup, '74 und '75 den Meistertitel). Bei seinen zwei Stationen beim FC Aarau (1981/82 sowie von 1983 bis '85) holte er 1985 noch einmal den Cup. Mit dem FC Basel (1975 bis '81 sowie 1982/83) wurde er zweimal Meister 1977 sowie 1980. Ausserdem bestritt Marti sechs Länderspiele für die Schweiz.

Peter Marti (oberste Reihe, links) 1977 mit dem FC Basel. PBild: Keystone