Zum Tod von René Theler Ein Macher und Patron mit grossem gesellschaftlichem Engagement René Theler, in Basel während Jahrzehnten eine der prägenden Persönlichkeiten, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Theler stand der Versicherungsgesellschaft «Nationale Suisse» einst als Generaldirektor und VR-Präsident vor.

Als Chef der National-Versicherung stemmte sich René Theler den Fusionsplänen mit der Bâloise entgegen Michael Kupferschmidt / Keystone (27. Mai 1998)

Es waren grosse Fussstapfen, in die René Theler Anfang der 1970er-Jahre bei der «National-Versicherung» trat: Sein Vater Hans Theler (1904-1998), im Bubenalter einst Ziegenhirte im Wallis, hatte es früh bis in die Teppichetage des Basler Konzerns geschafft und dort während Jahrzehnten als Patron das Zepter geführt. 1972 reichte er dieses an seinen Sohn weiter, der sich erst als Generaldirektor, später als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates im selben Masse für die Wahrung der Selbstständigkeit stark machte.

Wehrte sich für die Unabhängigkeit «seiner» Versicherung

Das musste kurz vor der Jahrhundertwende auch der damalige «Bâloise»-Chef Rolf Schäuble feststellen, der still und heimlich 9,6 Prozent der «National»-Aktien gekauft hatte, um den widerspenstigen und vor allem erfolgreichen Antipoden zur Hochzeit zu zwingen. Doch Theler wehrte sich «mit der Kraft eines Löwen» für die Unabhängigkeit des Unternehmens und dies erfolgreich. Eine Vermählung mit der Bâloise könne er sich nicht mal in den kühnsten Träumen vorstellen, liess er zum Thema verlauten.

Tatsächlich scheiterten die einseitigen Fusionspläne, die Versicherung mit Hauptsitz am Steinengraben blieb selbstständig. Erst 2014, vier Jahre nach René Thelers Abgang, verlor die «Nationale Suisse», wie sie mittlerweile hiess, ihre Eigenständigkeit und wurde von der Helvetia übernommen. Theler, obwohl Ehrenpräsident, blieb der entscheidenden Generalversammlung fern. Er äusserte sich nie öffentlich dazu, man kann aber davon ausgehen, dass er nicht sehr amused war.

Mit der Übernahme ging eine hochkarätige Sammlung zeitgenössischer Kunst mit über 1700 Werken von mehr als 400 Künstlerinnen und Künstler an die Helvetia. Auch hier hatte René Theler die Sammlertätigkeit seines Vaters erfolgreich fortgeführt; die Familie war der Ansicht, dass ein erfolgreiches Unternehmen gesellschaftlich und kulturell Verantwortung übernehmen müsse.

Beim FCB die Donatorenvereinigung gegründet

Er selbst engagierte sich ebenfalls gesellschaftlich, und zwar dort, wo die Herausforderung nicht grösser sein könnte: Von 1976 bis 1980 brachte er als Präsident seine Führungsqualitäten beim FC Basel ein und strukturierte ihn neu: Aus Amateuren wurden Profis, was niemanden mehr freute als den langjährigen Trainer Helmut Benthaus, der nun punkto Training aus dem Vollen schöpfen konnte.

Weil der Profibetrieb jedoch Geld kostete, gründete der Visionär Theler eine Donatorenvereinigung, er richtete im alten Joggeli eine Lounge ein und ging dank seines grossen Netzwerks bei allen Wirtschaftsführern in Basel auf «Betteltour», wie er es nannte. An seiner Abschieds-GV durfte er immerhin einen Gewinn von 7000 Franken vermelden – keine Selbstverständlichkeit in jenen Jahren. Während seiner Amtszeit feierte der FCB zwei Meistertitel; es waren die letzten in der Benthaus-Ära.

Nach seinem Abgang bei der «Nationale Suisse» verlegte er seinen Wohnsitz endgültig nach St. Moritz. Im mondänen Kurort hatten er, sein Bruder Juan Ramon «Cha Cha» Theler und der Jetsetter Gunter Sachs einst so manche Party gefeiert; vor allem die Silvesterfeiern im «Palace» sollen es in sich gehabt haben, so heisst es.

Am 13. Juli schlief René Theler mit 86 Jahren «nach einem erfüllten, bis zuletzt selbstbestimmten Leben», wie es in der Todesanzeige heisst, im Kreise seiner Familie friedlich ein.