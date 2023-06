Zum Tod von Werner Edelmann Wo er war, war tout Bâle Der ehemalige FCB-Präsident und Ur-Basler Werner Edelmann ist mit 81 Jahren verstorben.

Werner Edelmann (1941–2023). Bild: André Häfliger

Auch wenn Werner Edelmann seit Jahrzehnten in Wallbach im Fricktal wohnte, so blieb er doch immer der Ur-Basler. Er kannte tout Bâle, und tout Bâle kannte ihn – und das nicht nur, weil er lange Stammgast im Restaurant Kunsthalle war, wo vor allem unter Gastgeber Peter Wyss eben tout Bâle verkehrte. Edelmann prägte diese Stadt mit, und als Ur-Basler war es kein Zufall, dass er dies bei den beiden F tat, die hier wichtiger sind als anderswo: bei der Fasnacht und beim Fussball.

Werner Edelmann wuchs im Bachlettenquartier, am Wielandplatz, auf, machte das KV und verliess Basel ein erstes Mal, um in Massachusetts in den USA eine Zusatzausbildung in Marketing zu absolvieren und sich das nötige Rüstzeug für eine Karriere in der Wirtschaft zu holen. Zurück in seiner geliebten Heimatstadt leitete er später die Piacag, die im Druckereibereich tätig war.

Nachdem er diese verkauft hatte, eröffnete er das italienische Feinkostgeschäft Casa Alimentaria – natürlich mitten in Basel, zuerst in der Freien Strasse, später dislozierte er mit dem Laden in die Streitgasse. Hier traf sich wieder tout Bâle. Rentabel war das Geschäft trotzdem nicht, vor allem nicht, wenn man die geleisteten Stunden aufrechnete. «Es war ein Sechstage-rund-um-die-Uhr-Job», sagte er, als er das Geschäft 2001 schliesslich wieder aufgab. Er wolle sich erst einmal ausruhen.

Erfolgreicher FCB-Präsident

Daraus wurde nichts. Denn bereits ein Jahr später übernahm er eine Aufgabe, die ihn gar an sieben Tagen die Woche beschäftigte: Er wurde FCB-Präsident und löste Meistermacher René C. Jäggi ab. Seine Rolle beschrieb er einmal so: «Ich bin Gesprächspartner der Hauptdarsteller Gigi Oeri, Christian Gross und des Teams und kümmere mich viel um die Sponsoren.» Das tat er überaus erfolgreich: Der FCB gewann während seiner Ära Novartis als Hauptsponsor, zudem wurde er zweimal Meister und einmal Cupsieger.

2006 reichte er das Zepter an Gigi Oeri weiter. Ruhiger wurde es trotzdem nicht. Als Fasnächtler war er seit jeher an vorderster Front tätig, beim Fasnachts-Comité sowie am Drummeli. Bei der Stiftung «Kinder in Brasilien» unterstützte er Onorio Mansutti als Auktionator an den Versteigerungen für den guten Zweck. Zu Hause in Wallbach ging er seiner Frau Barbara auf dem eigenen Pferdegehöft zur Hand. Und irgendwie schaffte er es, trotz aller Verpflichtungen, als Vater von drei Kindern und siebenfacher Grosspapa ein Familienmensch zu bleiben.

Nach einem Sturz kehrte er vor ein paar Wochen ein letztes Mal, wenn auch unfreiwillig, nach Basel zurück, ins Adullam-Spital. Am 12. Juni starb Werner Edelmann und mit ihm einer der prägenden Menschen dieser Stadt im Alter von 81 Jahren.