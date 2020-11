«Zum Wilde Maa» und «Gasthof Solbad» neu im Guide: So bewertete der Gault Millau die regionalen Restaurants

Tanja Grandits wurde auch in diesem Jahr wieder mit 19 Punkten ausgezeichnet, ebenfalls wie Peter Knogl vom Cheval Blanc. Er wurde in den Jahren 2011 und 2015 zum «Koch des Jahres» gekürt. Der Klub der 19-Punkte-Chefs wird nach Abgaben des Gault Millau in diesem Jahr kleiner. Nur noch sieben Köchinnen und Köche erreichten diesen Wert.

Die Aufsteiger

Neu im Guide

Der «Gasthof Solbad» in Muttenz und das Restaurant «Zum Wilde Maa» in Basel schafften es neu in den Guide von Gault Millau. Sie beide wurden mit 13 Punkten ausgezeichnet. Das Restaurant «Zum Wilde Maa» setzt auf saisonale Produkte von Kleinproduzenten aus der Region und eine kleine Karte. Der «Gasthof Solbad» befindet sich direkt am Rhein und bietet in erster Linie regionale Produkte und solche aus der Schweiz an.

Wegen der Coronakrise wurde die Veröffentlichung des «Gault-Millau»-Gastroguides dieses Jahr verschoben, auf eine Gala wurde aber verzichtet. Nun ist er aber da und stellt für 2021 neben 12 ausgezeichneten Köchinnen und Köchen insgesamt über 900 Restaurants und Gourmet-Hotels, sowie die 150 besten Schweizer Winzer vor.