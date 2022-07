Zum zweiten Mal Gummifüllung muss erneut ersetzt werden: Velofreundliche Gleise an der Bruderholzstrasse sind abgenutzt An der Bruderholzstrasse sind seit vergangenem November velofreundliche Gleise der Stadt in Betrieb. Die Gummifüllung ist unterdessen stark abgenutzt und muss ersetzt werden.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten, als im Juni 2021 die neuen Gleise verlegt wurden. Martin Graf

Die im November in Betrieb genommenen velofreundlichen Gleise an der Bruderholzstrasse müssen «saniert» werden. Im Frühjahr hat sich gezeigt, dass die erste Version des dafür verwendeten Gummiprofils eine Schwachstelle aufweist. Es konnte dem Gewicht des Trams nicht standhalten und ist über die Monate eingerissen.

Anfang April wurde die Gummifüllung dann ausgewechselt, allerdings gibt es auch Probleme mit der zweiten Version, denn auch diese hält der Befahrung durch die Trams nicht ausreichend Stand. Betroffen ist das Gummiprofil entlang der Haltestelle, welches rund 90 Meter lang ist.

Kürzere Abschnitte werden geprüft

In der Nacht auf den 22. Juli wird der Trambetrieb der Linie 15 ab Tellplatz Richtung Bruderholz ab 20 Uhr eingestellt, damit das Gummiprofil ausgewechselt werden kann. Der Verkehr wird in dieser Zeit via Jakobsberg umgeleitet, an den Haltestellen und online wird entsprechend informiert.

«Einerseits wird weiterhin die optimale Zusammensetzung des Gummis erprobt. Anderseits prüfen der Kanton und die BVB zurzeit die Option, kürzere Abschnitte des velofreundlichen Gleises zu verwenden», heisst es in der Mitteilung weiter. Kürzere Abschnitte könnten die Lebensdauer des velofreundlichen Gleises verlängern und damit sowohl den finanziellen als auch den zeitlichen Aufwand geringer gestalten.