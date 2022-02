Zur IG Musik Ruhe vor dem Sturm oder Sturm im Wasserglas? Das Vorhaben ist gross, die Stille ebenso. Eine Analyse zur anstehenden Initiative der IG Musik Basel, welche die regionale Musikförderung umkrempeln will.

Zusammen auf der Bühne, aber nicht gleich viel «wert»: Anna Rossinelli und das Sinfonieorchester Basel. Benno Hunziker

Die Stille irritiert. Immerhin geht es um Millionenbeträge und um eine Revolution der hiesigen Musikförderung. ­Heute in einem Monat beginnt die IG Musik Basel mit der Unterschriftensammlung für ihre «Initiative für zeitgemässe ­Musikförderung».

Bei deren Annahme und Umsetzung sind zwei Szenarien möglich (oder Mischformen davon): Entweder muss die Steuerzahlerin und der Steuerzahler künftig tiefer in die Tasche greifen, oder die historisch gewachsenen Orchester müssen bluten. Je nach Rechenart würden die etablierten Musikinstitutionen der Stadt bis zu fünf Millionen Franken verlieren. Oder aber das jährliche Musikbudget von aktuell 15,2 Franken müsste um weitere 7,6 Millionen aufgestockt werden. Über deutlich kleinere Beträge sind schon weitaus grössere Dis­kussionen entbrannt. Ganz zu schweigen von der Gewichtung und dem Wert der einzelnen Musikstile – eine Grundsatz­frage, die man seit Jahrzehnten hitzig debattieren müsste. Doch bleibt es weiterhin ruhig.

Wo bleibt der Aufschrei der­jenigen, die künftig substanzielle Finanzierungsmittel verlieren würden? Wo der Jubel jener, die von einer ausge­wogeneren Förderung deutlich profitieren könnten? Ist dies nur die Ruhe vor dem Sturm, der mit dem Beginn der Unterschriftensammlung einsetzt? Es wäre der Kulturstadt Basel zu wünschen. Schliesslich lassen sich nicht nur in der Klassik Leuchttürme errichten, welche weit über die Region hinaus sichtbar sind.

Doch bleiben die Musikschaffenden in den Bereichen Pop, Rock, Reggae, Metal, Elektro und Hip-Hop auffällig still. Vielleicht, weil sie sich nicht angesprochen und abgeholt fühlen von der IG Musik, die lange Zeit den Begriff des «professionellen Musikschaffens» als Förder­kriterium verwendet hat. Darf man sich – vollkommen ungeachtet der künstlerischen Qualitäten – ohne entsprechendes Diplom oder feste Einnahmen denn als Profi bezeichnen?

Zustimmung und Haltung

Auf der anderen Seite halten sich auch die fest angestellten Geigerinnen und Cellisten, die Orchesterleiter und Dirigentinnen bedeckt. Fragt man direkt nach, so bekommt man meist verhaltene Zustimmung zum Anliegen der IG Musik. Stets vorausgesetzt, dass deren Forderung, künftig einen Drittel der Basler Musikgelder «freiem, nicht-institutionellem Musikschaffen» zukommen zu lassen, nicht mit einer Umverteilung realisiert wird, sondern mit einer Aufstockung.

Selbst seitens der Kulturpolitik findet man niemanden, der sich in dieser Angelegenheit mit einer klaren Haltung exponieren möchte. Hinter vorgehaltener Hand erfährt man höchstens, dass man der Initiative keine grossen Chancen zurechnet, in den 18 Monaten ab März die benötigten 3000 Unterschriften zu Stande zu bringen. Und so droht das löbliche, wichtige und überfällige An­sinnen der IG Musik Basel als Sturm in Wasserglas zu enden.

Ungleichgewicht und Krümel

Dabei haben die Initianten das in der Basler Musikförderung herrschende Ungleichgewicht vor zwei Jahren mit eindrück­lichen Zahlen illustriert: Von den erwähnten 15,2 Millionen Franken fliessen stolze 14,76 Millionen der Klassik zu, die übrigen Musikstile müssen sich quasi mit Krümeln begnügen.

Daraus liessen sich kernige ­Slogans ableiten: «Wer steht in Ihrem Platten-Regal: Schubert oder die Stones?», «Kennen Sie mehr Stücke von Mozart oder von Madonna?», «Chopin oder Coldplay: Wer begleitet Sie an den Strand?» Oder: «Ist Beethoven mehr wert als die Beat­les?»

Die Antwort auf die letzte Frage, wie sie von der IG Musik in dieser Direktheit zwar nie gestellt, aber doch angeregt wurde, kann nur ein klares Nein sein. Wer dies bestreitet, hat die gesellschaftlichen Strömungen und kulturellen Kräfte der letzten sechzig Jahre komplett ausgeblendet.

Vielfalt und Fairness

Spannender und weitaus konstruktiver ist ohnehin die Frage, wie sich die breiten Interessen der Bevölkerung in den Fördermodellen besser (ergo: gerechter) abbilden lassen. Leider tut sich die IG Musik schwer, ihre Forderungen nach Vielfalt und Fairness in griffige Formulierungen zu übertragen.

Dabei mangelt es den Initianten weder an Fachwissen noch an Beistand. Der überarbeitete Initiativtext, wie er nun seit wenigen Monaten vorliegt (www.igmusikbasel.ch), ist das Produkt von unzähligen Treffen und Gesprächen mit Szenevertretern, Orchesterleitern, Kulturämtern und Polit-Beratern. Aber er krankt an einem fundamentalen Problem: Die IG Musik möchte niemandem auf die Füsse treten.

So ist nun nicht mehr die Rede vom Ungleichgewicht zwischen Klassik und allen übrigen Stilen, sondern von der nicht nur für Laien unscharfen Abgrenzung zwischen institutionellem Musikschaffen auf der einen und freiem auf der anderen.

Man wolle keine Neiddebatte führen – das haben die Initianten bereits in ihrem ersten Interview (im Dezember 2019 mit dieser Zeitung) betont. Und auch in künftigen medialen Auftritten umschiffte man die Frage, wo das geforderte Drittel der Musikgelder herkommen solle. Durchaus nicht unbegründet verwiesen die Initianten dann jeweils darauf, dass es nicht ihre Aufgabe sei, über die konkrete Umsetzung ihrer Forderung zu befinden. Man mache lediglich auf das herrschende Missverhältnis aufmerksam.

Achtungserfolg und Zaghaftigkeit

Und genau hier konnte die IG auch einen ersten Achtungserfolg verbuchen: Seit ihrem Auftreten hat im Kulturleitbild der Stadt Basel stillschweigend ein Passus Einzug gehalten, wonach regionales Musikschaffen in seiner ganzen Vielfalt gewürdigt und gefördert werden solle.

Ebenso unbemerkt hat die IG Musik derweil auf ihrer Homepage doch noch eine Haltung zur Frage Umverteilung oder Aufstockung platziert: «Wenn sich Basel weiterhin Musikstadt rühmen will, müsste man sich eine Erhöhung eigentlich leisten.» In den Initiativtext hat es selbst diese zaghafte Formulierung nicht geschafft.

Mit dieser Vorsicht tut sich die IG Musik keinen Gefallen. Einen Monat vor Sammel­beginn ist es von allen Seiten zu still um die Initiative, die über zwei Jahre Zeit hatte, um Momentum aufzubauen. Nun braucht es klare Bekenntnisse. Darunter auch solche, welche die Gegner aus der Reserve locken. Wenn es an Rückenwind fehlt, lässt sich zur Not auch aus Gegenwind Auftrieb gewinnen.