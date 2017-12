Leute, die sich zuvor nie gesehen haben, sitzen an einem Tisch. Es wird gelacht, geplaudert und natürlich gut gegessen. Nach dem Essen verabschiedet man sich und trifft sich vielleicht in einem anderen Restaurant wieder. Am «meating table».Das ist das Ziel von Miss Paprika. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht nennen, «Miss Paprika» klingt frecher, feuriger und modern.

Modern ist auch ihr Projekt: In ausgewählten Restaurants, momentan sind es 36, stehen Tische bereit. Jedes Restaurant zahlt einen Jahresbeitrag von 250 Franken und erhält laut einem Flyer unter anderem «mehr Umsatz, zufriedene, fröhliche Gäste».

Gekennzeichnet sind die Tische mit einem Schild, auf dem in roter Schrift und auffälligem Design «m-eating-table» steht. Das Wortspiel fiel Miss Paprika spontan ein. Ein internationaler Name zusammengesetzt aus den Worten «meet» (treffen) und «eat» (essen). Entworfen wurde das Schild sowie auch die Website des «meating table» von Tobias Gutmann. Der Grafiker hat gemeinsam mit Miss Paprika eine Welt aus lustigen Zeichnungen und vielen kleinen Paprikaschoten erschaffen. Doch nicht nur die Website hat Miss Paprika erstellt. Ein Video soll erklären, wie das Prinzip funktioniert. Dort sitzen viele Menschen an einem Tisch im Birseckerhof. Neue Gäste werden vom Kellner gefragt, ob sie sich auch an den «meating table» setzen möchten. Alle haben es lustig.