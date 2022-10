Zuschlag erhalten Die «Kaffeemacher» eröffnen ein Parkcafé beim Winkelriedplatz Die Parkanlage Winkelriedplatz im Gundeldinger-Quartier wird für 4,4 Millionen Franken renoviert. Im Zug dessen wird auch das bestehende Trafogebäude an der Solothurnerstrasse zum «Café Sommer».

Wenn es um Kaffee geht, gehören die «Kaffeemacher» zu den Grössen der Stadt. Sie betreiben eine Akademie und Kaffeeschule, führen das Café Frühling und den Shop an der Klybeckstrasse sowie einen Verkaufsladen auf der Bahnhofspasserelle und rösten die eigenen Bohnen in ihrer Rösterei in Münchenstein.

Damit aber nicht genug. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Montag mitteilt, haben die «Kaffeemacher» den Zuschlag für das geplante Parkcafé beim Winkelriedplatz unweit des Bahnhofs SBB erhalten. Dafür wird das Trafogebäude an der Solothurnerstrasse bis 2025 zum «Café Sommer» erweitert.

Ganzjähriger Betrieb des Cafés

Benjamin Hohlmann, Gründer der Kaffeemacher GmbH. Lucian Hunziker

Die «Kaffeemacher» haben sich nach Angaben des Kantons gegen drei weitere Mitstreitende durchgesetzt. Bewertet wurden das gastronomische Angebot, das Geschäftsmodell und die Identifikation mit dem Ort. Überzeugen konnte das Gewinnerkonzept auch wegen des Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. So sollen alle angebotenen Produkte möglichst regional und biologisch produziert sein. Bevorzugte Lieferanten sind regionale Kleinunternehmen.

Das «Café Sommer» wird ganzjährig betrieben. Im Herbst und im Winter sollen Sitzkissen und Wolldecken bereitliegen. Von Frühling bis Herbst liegt der gastronomische Fokus auf Kaffee und Gipfeli sowie Mittagsangeboten und einem Brunch an den Wochenenden. Im Winter ist der To-go-Verkauf von Kaffee in Mehrwegbechern sowie der Verkauf von Kaffeebohnen, gemahlenem Kaffee, und Brot aus eigener Produktion vorgesehen.