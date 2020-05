In Basel brannten in der Nacht auf Sonntag zwei Autos. Sie wurden total beschädigt. Eine Anwohnerin meldete die brennenden Fahrzeuge am Nonnenweg der Polizei. Der Feuerwehr gelang es kurze Zeit später, die Autos zu löschen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt sowie Patrouillen der Kantonspolizei.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht Zeugen.

