Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr verunfallten in Basel entlang des Flusses Wiese zwei Velofahrer. Dabei verletzten sie sich derart, dass sie ins Unispital gebracht werden mussten.



Der genaue Unfallhergang sei bisher unklar, teilt die Polizei mit. Zwei Fussgänger hätten sich in der Nähe des Unfalls befunden. Sie werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.Unfallstelle befanden, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt zu melden.









