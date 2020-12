Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen stieg damit auf 138 an, wie der kantonalen Fallstatistik zu entnehmen ist. Die Gesamtzahl der bislang registrierten positiven Testresultate beläuft sich auf 7842. In Isolation befanden sich am Sonntag 655 Personen - 54 weniger als noch am Tag zuvor.

Die Anzahl der wegen Covid-19 hospitalisierten Personen stieg um 3 auf 143 an. 96 davon haben Wohnsitz im Kanton. 25 Patientinnen und Patienten (+3) benötigten Intensivpflege.